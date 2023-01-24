Взятка на 400 тысяч долларов: экс-заместителю министра Лозинскому избрали меру пресечения

Следователи потребовали взять Лозинского под стражу.
Экс-замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, которого подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч долларов, отправили под круглосуточный домашний арест.
Соответствующее решение 24 января вынес Высший антикоррупционный суд Украины.
Следствие потребовало арестовать бывшего чиновника с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен, однако суд решил по-другому.
Лозинский должен сдать все загранпаспорта и носить электронный браслет.
Напомним, сообщника Лозинского суд заключил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 805 тыс. грн.
Подозрение в получении 400 тысяч долларов взятки: что известно
Накануне следователи разоблачили схему, в организации которой подозревают бывшего замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. По данным следствия, высокопоставленный чиновник просил откат у предпринимателя.
Как известно, Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения зимой светом, теплом и водоснабжением. В то же время ряд должностных лиц хотели присвоить часть государственных средств.
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