Взятка при закупке генераторов: сообщника Лозинского арестовали с возможностью внесения залога

Подозреваемый будет под стражей до 21 марта.

Сообщника бывшего заместителя министра развития громад Василия Лозинского во вторник, 24 января, заключили под стражу с возможностью внесения залога в размере 805 200 грн.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

"Следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн", — говорится в сообщении.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 21 марта 2023 года.

Задержание замминистра при получении взятки: что известно

Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский 21 января задержан по подозрению в хищении государственных средств. Чиновника поймали с поличным прямо во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов США.

По данным детективов, Кабмин выделил 1,68 млрд гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения зимой светом, теплом и водоснабжением. В то же время ряд должностных лиц решили присвоить часть государственных средств.

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