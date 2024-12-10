Взятка в 1000$: в Днепре правоохранители задержали женщину с наркотиками

Водитель предложила патрульным взятки, чтобы ее не привлекли к ответственности

9 декабря, в Днепре экипаж остановил автомобиль Daewoo, за рулем которого находилась женщина с наркотиками.

Об этом сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.

Во время общения с полицейскими женщина заметно нервничала. Инспекторы проверили документы и провели поверхностную проверку гражданки и транспортного средства. У нее обнаружили слип-пакет с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое.

Женщина предложила 1000 долларов, чтобы ее не привлекали к ответственности. Ее предупредили об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды полицейским, но она настаивала на своем.

"Мы вызвали на место следственно-оперативную группу. Делом занимается следователь. Также водитель прошла осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке в медучреждении. Результат за 10 суток. Руководительницу отстранили от управления", – говорится в сообщении.

Напомним, 17-летний юноша, недавно фигурантом дела об аварии, где погибла 10-летняя девочка, опубликовал в новое видео в TikTok. На нем молодой человек по-прежнему похвастался влиятельностью своего отца. И все это, несмотря на то, что подросток должен находиться под круглосуточным домашним арестом. На новое видео юношу уже отреагировали в полиции.

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