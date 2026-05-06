Взятка в $34 тысячи: сотрудник СБУ продавал "липовые" бронирования

Сотрудник СБУ был задержан на взятке за продажу «липовой» отсрочки от мобилизации.

Масштабная схема уклонения: работника СБУ «накрыли» на взятке в $34 тысячи

В Украине разоблачили действующего сотрудника СБУ и его сообщника-предпринимателя, организовавшего схему фиктивного бронирования мужчин для получения отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщил глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко.

Стоимость таких «услуг» составляла 8,5 тысячи долларов США с человека. За эти деньги мужчин оформляли работниками предприятия только на бумаге — на рабочем месте их никто не видел.

Злоумышленников разоблачили после того, как один из потенциальных клиентов «сдал» схему правоохранителям. Затем оперативники документировали противоправную деятельность работника СБУ.

Сегодня, 6 мая, сотрудник СБУ задержан «на горячем» непосредственно во время получения 34 тысяч долларов США.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к функционированию этой схемы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье комбат сдирал по 200 тысяч с боевых выплат подчиненных.

