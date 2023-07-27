Взятка в 4 тысячи долларов: в Полтавской области задержали члена военно-лечебной комиссии

Начальник хирургического кабинета одной из воинских частей требовал взятку у бойца, получившего ранение и контузию на фронте.

В Полтавской области на получении взятки в размере четырех тысяч долларов правоохранители задержали начальника хирургического кабинета одной из воинских частей.

Как сообщили ТСН.ua в МВД, военный, от которого требовали и получили неправомерную выгоду – это лейтенант, командир отделения, получивший в зоне боевых действий ранения и контузию.

Должностное лицо разоблачили следователи Следственного управления областной полиции при оперативном сопровождении регионального Управления стратегических расследований и процессуального руководства Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Именно об этом сообщил заместитель начальника полиции Полтавщины Сергей Рекун сегодня 27 июля.

Начальнику хирургического кабинета инкриминируют действия по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Установлено, что член ВЛК требовал и получил неправомерную выгоду за положительное решение о непригодности к военной службе.

Правоохранители решают вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Следственным управлением областной полиции, при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с требованием неправомерной выгоды) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает уголовное наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Между тем правоохранители задержали также чиновников военкоматов в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Там чиновники организовывали коррупционные схемы уклонения от призыва. Суммы неправомерной выгоды, получаемые фигурантами, колебались от 9 000 гривен до более 55 тысяч гривен.

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