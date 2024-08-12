Взятка в 500 тысяч долларов: суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра энергетики

Высший антикоррупционный суд 12 августа отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога бывшего замминистра энергетики Александра Хейла, задержанного на взятке в полмиллиона долларов.

Об этом сообщило hromadske.

Суд отправил чиновника под стражу с возможностью внесения 25 млн грн залога.

Хотя во время заседания прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей с правом внесения 30 млн грн залога. В то же время адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения и заявляли, что размер залога, о котором просило обвинение, необоснован.

Также сторона защиты отмечала, что Хейло имеет на иждивении 14-летнюю дочь, которая имеет инвалидность. Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится.

Бывший заместитель министра энергетики Александр Хейло на суде (за столом слева) / Фото: скриншот с видео

Напомним, Александр Хейло был задержан в Киеве во время получения полмиллиона долларов взятки. По версии следствия Хейло организовал коррупционную схему, в которой приняли участие частный энерготрейдер, руководитель энергетической компании и руководитель добывающего предприятия.

После того, как СБУ обнародовала информацию о задержании Александра Хейла, Кабинет министров принял решение о его освобождении от должности.

Дело о похищении полмиллиона уже в суде! Что говорит заместитель министра энергетики?