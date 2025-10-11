Взятка в ТЦК: пресс-офицер объяснила, почему попытки подкупа группы оповещения бесполезны

Пресофицер Волынского ТЦК Ульяна Кравчук / © скриншот с видео

Работникам ТЦК предлагают взятки, но в основном они их не берут.

Об этом заявила пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук в эфире Headlines Украина, отвечая на вопрос, бывало ли такое, что работникам, военнослужащим ТЦК предлагали взятку.

«Бывало. К сожалению, бывали такие случаи, они происходят по сей день. Во избежание призыва на военную службу, во избежание мобилизации. Однако, опять же, помним, что военнослужащие, проводящие группу оповещения, являются лицами, уже прошедшими боевой путь, в основном это лица с инвалидностью в результате войны. Поэтому они абсолютно нетолерантны к таким действиям, в общем-то неправомерной выгоде и взяткам», — объяснила она.

Поэтому, по словам пресс-офицера Волынского ТЦК, такие действия невозможны, а если все же такое происходит, то есть запись на бодикамере. И такая информация предоставляется правоохранительным органам для разрешения дальнейших действий таких граждан.

Напомним, по постановлению Кабмина, украинцев в возрасте от 25 до 60 лет будут брать на учет в ТЦК автоматически. Теперь Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут иметь больше данных о военнообязанных. Речь идет о фамилии, имени и отчестве, налоговом номере, адресе места жительства (регистрации), месте работы (самозанятости), образовании и т.д.