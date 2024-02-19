Взятка за "торговлю" землей: нардеп Гунько после скандала сел на скамью подсудимых — что ему угрожает

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура отправили на скамью подсудимых действующего народного депутата Украины и его сообщника, разоблаченных на коррупционной сделке — получении неправомерной выгоды в сумме 85 тыс долларов.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

По данным следствия, народный избранник (председатель Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины) предложил предпринимателю получить под обработку землю, которая находилась в постоянном пользовании госпредприятия академии, подстрекая его к подкупу должностных лиц НААН и местного топ-чиновника. За каждый гектар земли и не препятствование своей деятельности аграрий должен предоставить 130 долларов США неправомерную выгоду.

В результате достигнутых договоренностей за предоставление для обработки земель площадью 1700 га одного из государственных предприятий сумма неправомерной выгоды составляла 221 тыс долларов. Из них 85 тыс долларов предприниматель должен передать авансом до начала обработки.

Во время передачи этих средств нардепа и двух его подельников разоблачили "на горячем". В тот же день ему сообщили о подозрении.

Что известно о "земельной взятке" нардепа

Хотя НАБУ не называет имя народного депутата Украины, оказавшегося на скамье подсудимых из-за коррупции, известно, что это народный избранник из фракции "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Ранее ТСН.ua уже сообщал подробности этого дела.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Пришел человек и поставил". Нардепы "Слуг народа" попали в "взяточный" скандал

ВАКС 9 августа взял Гунько под стражу с возможностью внесения залога в 30 млн. грн. А 10 августа Гунька исключили из фракции "Слуга народа".

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