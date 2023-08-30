"Взятки от 3 до 15 тысяч долларов": Зеленский рассказал об уровне коррупции в ВВК

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какие взятки получали коррумпированные работники военно-врачебных комиссий (ВВК), чтобы вынести сфальсифицированные решения в отношении военнообязанных украинцев.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в среду, 30 августа, рассказывая о заседании СНБО, главной темой которого стали итоги проверки всей системы ВВК в Украине.

По словам президента, в некоторых областях после февраля 2022 года в десять раз возросло количество снятия с военного учета из-за решений ВВК.

“Совершенно понятно, что это за решения. Коррумпированные решения. Да и в рамках уголовных производств, которые продолжаются сейчас в отношении работников ВВК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано. Уже есть четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК. Зафиксированы конкретные подтверждения. В закрытом режиме это представлено. Разные регионы страны, разные ТЦК, разные должностные лица. Взятки от 3 до 15 тысяч долларов. Будут отвечать”, – заверил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что отдельно будет проанализирован перечень военнообязанных, которые уехали за границу благодаря очевидно сомнительным решениям ВВК.

"Прежде всего, благодаря решениям тех, кто уже пойман на взятках. Речь идет как минимум о тысячах человек”, — отметил он.

Напомним, по результатам заседания СНБО 30 августа был принят ряд важных решений.

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