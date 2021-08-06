Взяточничество, схемы поборов, нелегальные перевозки: с чем собирается бороться Мустафа Найем в должности заместителя министра

Бывший журналист отметил, что имеет большой управленческий опыт.

Назначенный заместителем министра инфраструктуры Украины бывший журналист и народный депутат Мустафа Найем рассказал о том, чем собирается заниматься на новой должности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в министерстве он не будет заниматься строительством дорог, следить за Укрализницей, управлять портами и авиаперевозками, поскольку этим направлениям занимаются соответствующие службы и профильные заместители.

"Зона моей ответственности — структурные подразделения министерства, отвечающие за автомобильные перевозки, Государственная служба безопасности на транспорте и государственные предприятия, которые обслуживают эти сферы", — написал он.

Заместитель министра подчеркнул, что это один из самых сложных, токсичных и коррупционных направлений в министерстве.

"На сегодня мои директораты и управления утопают в бюрократии, людей не хватает, желающих прийти на госслужбу практически нет, в инспекции бурлит взяточничество, руководители территориальных управлений, которые обычно являются протеже политиков, овладели схемами поборов, на маршрутах процветают нелегальные перевозки, а разрешения на международные перевозки перепродаются и воруют прямо из состава", — так охарактеризовал он современное состояние дел.

Мустафа Найем назвал главные приоритеты в своей работе, среди которых "максимальная цифровизация выдачи и учета лицензий и разрешений, прозрачность проведения конкурсов на маршруты и ЕКМТ, открытие данных всех субъектов ОТК, либерализация пассажирских перевозок и публикация всех конкурсных заявок, реорганизация Госслужбы безопасности на транспорте и усиление контроля за нелегальными перевозками ".

В то же время бывший журналист отметил, что имеет большой опыт управленческой работы. Мустафа Найем напомнил, что как депутат Верховной Рады приобщался к созданию департаментов патрульной полиции, долгое время был членом коллегии МВД, получил юридическое образование, а после работы в парламенте почти два года занимал должность заместителя Генерального директора "Укроборонпрома".

Напомним, ранее Мустафа Найем без объяснений уволили с должности заместителя гендиректора "Укроборонпрома", сократив его должность.

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