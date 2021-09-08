Взяточничество в Летной академии НАУ: СБУ вручила новое подозрение начальнику учреждения

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

СБУ вручила новую подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Новую подозрение вручали в одной из больниц Киева, куда мужчина приехал из Кропивницкого, чтобы якобы "подправить" свое здоровье. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

"Злоумышленник имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему "уверенно себя чувствовать", даже будучи подозреваемым СБУ", — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе СБУ уже вручила чиновнику подозрение за взяточничество. Однако судьи отпустили его прямо в зале заседаний.

Начальника Летной академии НАУ и его посредника — начальника летного училища ЛА НАУ — подозревают в вымогательстве взятки в $20 тыс.

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний, с которой заключили соглашение о подготовке студентов. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки.

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