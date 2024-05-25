Взыскание алиментов – что может быть новыми обстоятельствами для пересмотра судебного приказа

Если один из родителей не платит алименты, другой может подать исковое заявление в суд.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда заключил, что могут быть новыми обстоятельствами для пересмотра судебного приказа о взыскании алиментов.

Об этом пишет судебно-юридическая газета.

Так, указанное в письме службы по делам детей обстоятельство пребывания ребенка у родителей бывшего супруга не является вновь обнаруженным и не может быть основанием для пересмотра судебного приказа о взыскании с матери алиментов, если мать еще до выдачи судебного приказа согласовала в расписке проживания ребенка с родителями бывшего супруга и такая расписка была предметом исследования судом при выдаче судебного приказа.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

"По этому делу после расторжения брака между сторонами ответчица составила расписку о том, что она передает дочь родителям своего бывшего мужа на постоянное место жительства. На основании заявления истца суд издал судебный приказ о взыскании с ответчицы алиментов на содержание дочери", — говорится в сообщении. .

В случае издания судебного приказа в соответствии с пунктами 4 и 5 ч. 1 ст. 161 ГПК Украины судебный приказ может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам в порядке, установленном гл. 3 разд. V этого Кодекса (ч. 8 ст. 170 ГПК Украины).

Решения, постановление или определение суда, которыми закончено рассмотрение дела, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Основанием для такого пересмотра являются, в частности, существенные для дела обстоятельства, которые не были установлены судом и не были и не могли быть известны лицу, обращающемуся с заявлением, во время рассмотрения дела (ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 423 ГПК Украины).

Так, в августе 2023 года должница обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного приказа о взыскании с нее алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, выданного в мае 2023 года.

Она указывала, что в заявлении о взыскании алиментов жалобщик утверждал, что ребенок находится на его иждивении. Однако в письменных объяснениях по обследованию условий проживания он отметил, что дочь с ним не проживает с февраля 2022 года, а находится у бабушки и дедушки. Это подтверждает письмо отдела службы по делам детей с июля 2023 года.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, поскольку указанные должницей обстоятельства не являются вновь открывшимися, а касаются переоценки доказательств. Апелляционный суд отменил определение районного суда и удовлетворил заявление, отметив, что на время издания судебного приказа обстоятельства по месту жительства ребенка не были известны должнице. Поскольку право на взыскание алиментов имеет исключительно родитель, с кем фактически проживает ребенок, бывший мужчина не имеет права на получение алиментов.

Также не является вновь открывшимся обстоятельством, основанным на переоценке доказательств, которые уже оценил суд в процессе рассмотрения дела. Кроме того, судебное решение нельзя пересматривать в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в случае, если обстоятельства, предусмотренные ч. 2 ст. 423 ГПК Украины отсутствуют, а также если обстоятельства, определенные ч. 2 ст. 423 ГПК Украины, были или могли быть известны заявителю на время рассмотрения дела.

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