Welcome to hell: ВСУ показали видео, как в Херсонской области уничтожили колонну военной техники РФ (видео)

Welcome to hell: ВСУ показали видео, как в Херсонской области уничтожили колонну военной техники РФ (видео)

ВСУ разгромили технику оккупанта.

В с. Чернобыевка, Херсонская область украинские защитники разгромили колонну российской военной техники.

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Видео было опубликовано Сухопутными войсками ВСУ.

"Вот что Bayraktar животворящий делает! Это — с. Чернобаевка, Херсонская область Welcome to hell", — говорится в сообщении.

На видео видно, как колонна россиян движется по Украине и терпит сокрушительное поражение с помощью беспилотника.