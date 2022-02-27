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Welcome to hell: ВСУ показали видео, как в Херсонской области уничтожили колонну военной техники РФ (видео)

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Welcome to hell: ВСУ показали видео, как в Херсонской области уничтожили колонну военной техники РФ (видео)

ВСУ разгромили технику оккупанта.

В с. Чернобыевка, Херсонская область украинские защитники разгромили колонну российской военной техники.

Видео было опубликовано Сухопутными войсками ВСУ.

"Вот что Bayraktar животворящий делает! Это — с. Чернобаевка, Херсонская область Welcome to hell", — говорится в сообщении.

На видео видно, как колонна россиян движется по Украине и терпит сокрушительное поражение с помощью беспилотника.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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