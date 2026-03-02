"Welcome в Украину": Зеленский сделай заявление о нефтепроводе "Дружба" и встрече с Фицо

Зеленский о переговорах с Фицо / © скриншот с видео

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба» и сообщил о предложении премьер-министру Словакии Роберту Фицо посетить Киев.

Об этом сказал Зеленский журналистам в столице 2 марта, сообщает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

«Можно увидеть технические резервуары. Один большой резервуар разорван. Пуль не увидишь… Возможно, Орбан маг, что он под землей смог увидеть состояние нефтепровода через спутники. Я удивлен, но все бывает», — отметил Зеленский.

Реклама

Он добавил, что во время работ по восстановлению нефтепровода люди получили ранения.

«Когда наши люди восстанавливали, была еще одна боевая ситуация, были люди ранены. Кто-то слышал об этом от Орбана или Фицо? „Мы очень благодарны Украине, но очень жаль семье, родных, близких, пострадавших“?..» — отметил он.

Президент добавил, что во время разговора с Фицо подчеркнул и вопрос транзита нефти РФ.

«Если это вопрос транзита российской нефти, то воли украинцев для этого нет… чтобы Россия зарабатывала деньги на войну», — отметил он.

Реклама

Зеленский также заявил о важности прямого обсуждения ситуации вокруг Дружбы на месте.

Президент подчеркнул, что встречи должны состояться непосредственно в Украине, где и находится нефтепровод, а не в других странах.

«Где „Дружба“ проходит? Где этот пайплайн — во Франции, Германии или Монголии? Все должно быть там, где это касается вопроса», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина готова к консультациям с европейскими лидерами по энергетической безопасности и санкционным пакетам, но в то же время должна четко понимать риски для своей территории и людей.

Реклама

Что известно о ситуации вокруг «Дружбы»

Напомним, Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо совершить визит в Киев 6 или 9 марта для обсуждения актуальных двусторонних вопросов.

Известно, что предложение последовало после телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и словацким премьером.

Ранее именно премьер-министр Роберт Фицо заявлял о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. По его словам, это решение связано с вопросом возобновления транспортировки российской нефти в Словакию.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз потребовал возобновить поставки российской нефти. По его словам, из-за масштабных военных действий на Ближнем Востоке и ударов по Ирану энергетическая безопасность его страны оказалась под серьезной угрозой.