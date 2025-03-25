Wizz Air готовится запустить 400 маршрутов в Украине: когда это станет возможным

Wizz Air уже провела несколько раундов переговоров с украинскими аэропортами и близка к заключению коммерческих договоренностей с большинством из них.

Европейский лоукостер Wizz Air готовит масштабный возврат на украинский рынок авиаперевозок. В первые полгода после открытия воздушного пространства в Украине перевозчик планирует запустить около 400 маршрутов, что позволит обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год.

Об этом сообщил генеральный директор компании Йозеф Варади, передает Interfax.

"Как только Украина будет готова, мы тоже будем готовы. Мы не просто планируем летать в Украину – мы хотим возобновить базовые операции внутри страны. У нас большие планы", – заявил Варади во время конференции "Логистика как драйвер экономического роста", организованной аналитическим центром We Build Ukraine.

По его словам, Wizz Air уже провела несколько раундов переговоров с украинскими аэропортами и близка к заключению коммерческих договоренностей с большинством из них. "Я думаю, мы действительно готовы к старту", – отметил он.

Ранее сообщалось, что руководство аэропорта "Борисполь" в Будапеште провело переговоры с Wizz Air по оперативному запуску рейсов сразу после открытия украинского неба.