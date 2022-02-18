Wizz Air отложил даты старта и возобновления полетов из Украины: список рейсов

Также изменилось и расписание выполнения действующих летних рейсов – во многих направлениях изменено время или дата вылета.

Лоукостер Wizz Air перенес даты старта и возобновления 16 рейсов из Украины, а именно: из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Также читайте Ryanair отменяет полеты сразу из двух городов Украины: откуда и почему

Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.

Так, отмечается, что дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту отложилась с марта на май-октябрь, возобновление рейса из Киева в Неаполь было отложено до мая. Начало рейсов из Киева в Базель наоборот перенесли раньше.

Рейсы со Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле. Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре.

Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложили старт рейсов в Вену и Пардубицу.

Даты возобновления или начала выполнения рейсов Wizz Air:

Киев – Зальцбург – с 3 октября

Киев – Болонья – с 3 октября

Киев – Катанья – с 5 мая

Киев – Неаполь – с 3 мая

Киев – Порту – с 22 сентября

Киев – Базель — с 6 июля

Львов – Милан (Мальпенса) – с 29 марта

Львов – Неаполь – с 27 марта

Львов – Вильнюс – с 10 апреля

Харьков – Вена – с 6 апреля

Харьков – Таллин – отменен с 18 февраля по 26 марта

Харьков – Пардубицы – с 22 сентября

Одесса – Афины – с 20 сентября

Одесса – Венеция (Тревизо) – с 12 апреля

Одесса – Рим (Фьюмичино) — с 11 апреля

Одесса – Братислава — с 21 июня

Напомним, самый большой лоукостер Европы Ryanair в феврале временно сменяет семь рейсов из Украины. Отмечается, что с 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты со Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.

Читайте также: