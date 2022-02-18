Wizz Air отложил даты старта и возобновления полетов из Украины: список рейсов

Также изменилось и расписание выполнения действующих летних рейсов – во многих направлениях изменено время или дата вылета.
Лоукостер Wizz Air перенес даты старта и возобновления 16 рейсов из Украины, а именно: из Киева, Львова, Харькова и Одессы.
Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Так, отмечается, что дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту отложилась с марта на май-октябрь, возобновление рейса из Киева в Неаполь было отложено до мая. Начало рейсов из Киева в Базель наоборот перенесли раньше.
Рейсы со Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле. Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре.
Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложили старт рейсов в Вену и Пардубицу.
Даты возобновления или начала выполнения рейсов Wizz Air:
- Киев – Зальцбург – с 3 октября
- Киев – Болонья – с 3 октября
- Киев – Катанья – с 5 мая
- Киев – Неаполь – с 3 мая
- Киев – Порту – с 22 сентября
- Киев – Базель — с 6 июля
- Львов – Милан (Мальпенса) – с 29 марта
- Львов – Неаполь – с 27 марта
- Львов – Вильнюс – с 10 апреля
- Харьков – Вена – с 6 апреля
- Харьков – Таллин – отменен с 18 февраля по 26 марта
- Харьков – Пардубицы – с 22 сентября
- Одесса – Афины – с 20 сентября
- Одесса – Венеция (Тревизо) – с 12 апреля
- Одесса – Рим (Фьюмичино) — с 11 апреля
- Одесса – Братислава — с 21 июня
Напомним, самый большой лоукостер Европы Ryanair в феврале временно сменяет семь рейсов из Украины. Отмечается, что с 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты со Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.
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