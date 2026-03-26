Wizz Air переполошила украинцев: авиакомпания объяснила свое сообщение о "возвращении"
Единственной целью этой рекламной кампании было продвижение карьерных возможностей в Wizz Air для граждан Украины.
Венгерская авиакомпания Wizz Air объяснила содержание своей недавней рекламной кампании в соцсетях под лозунгом “Украина, мы возвращаемся домой”.
В ответ на запрос «Интерфакс-Украина» перевозчик объяснил, что речь шла исключительно о наборе персонала и продвижении карьерных возможностей для украинцев, а не о возобновлении рейсов.
«Сейчас, учитывая длительную войну и закрытое воздушное пространство, мы не можем возобновить деятельность в Украине. Искренне извиняемся за возможные недоразумения, к которым могла привести наша кампания», — подчеркнула авиакомпания.
В Wizz Air уточнили, что все материалы уже изъяты с платформ.
Напомним, накануне в соцсетях Wizz Air появилась реклама с сообщением «Украина, мы возвращаемся домой». Ссылка в объявлении вела к форме подачи заявки на участие в виртуальной информационной сессии для пилотов по Украине.