Wizz Air переполошила украинцев: авиакомпания объяснила свое сообщение о "возвращении"

Венгерская авиакомпания Wizz Air не возобновит рейсы в Украину / © Associated Press

Реклама

Венгерская авиакомпания Wizz Air объяснила содержание своей недавней рекламной кампании в соцсетях под лозунгом “Украина, мы возвращаемся домой”.

В ответ на запрос «Интерфакс-Украина» перевозчик объяснил, что речь шла исключительно о наборе персонала и продвижении карьерных возможностей для украинцев, а не о возобновлении рейсов.

«Сейчас, учитывая длительную войну и закрытое воздушное пространство, мы не можем возобновить деятельность в Украине. Искренне извиняемся за возможные недоразумения, к которым могла привести наша кампания», — подчеркнула авиакомпания.

Реклама

В Wizz Air уточнили, что все материалы уже изъяты с платформ.

Напомним, накануне в соцсетях Wizz Air появилась реклама с сообщением «Украина, мы возвращаемся домой». Ссылка в объявлении вела к форме подачи заявки на участие в виртуальной информационной сессии для пилотов по Украине.