Wizz Air предоставляет украинцам бесплатные билеты для полетов по Европе: какие условия их получения

100 тысяч бесплатных билетов для полетов по Европе могут получить украинцы от Wizz Air. Чтобы получить бесплатные билеты, понадобится загранпаспорт, COVID-сертификат и банковская карта.

Предложение действительно на полеты с 15 сентября по 8 декабря 2022 года, сообщает Wizz Air.

Билеты доступны по 800 направлениям, включающим континентальную Европу, Великобританию и Грузию. В основном места остались не на самые популярные направления.

Условия получения бесплатных билетов:

Чтобы получить бесплатные билеты, нужны загранпаспорт, COVID-сертификат и банковская карта.

Для оформления брони требуется загранпаспорт и международный сертификат вакцинации COVID-19, внутренний паспорт и сертификат не подойдут.

Пассажиру нужно будет указать данные банковской карты, таков алгоритм системы электронного бронирования, средства не списываются.

Бесплатный тариф включает в себя одну единицу ручной клади, за другой багаж нужно оплатить отдельно.

В аэропорт нужно прибыть не менее чем за 3 часа до вылета для дополнительной проверки документов.

Ребенок должен иметь проездной документ или свидетельство о рождении, его должен сопровождать взрослый с паспортом;

Перевозить животных нельзя, исключением может быть только собака-поводырь.

Бронировать билеты можно только на официальном сайте Wizz Air. Поиск билетов доступен по ссылке , чтобы увидеть бесплатные предложения, нужно ввести номер паспорта.

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