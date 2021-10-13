Wizz Air запустит 26 новых рейсов из Украины: из каких городов и в какие страны будут летать

Wizz Air запустит 26 новых рейсов из Украины: из каких городов и в какие страны будут летать

Суммарно авиакомпания планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.

Венгерский лоукостер Wizz Air в 2021-2022 годах планирует запустить 26 новых рейсов из Украины — 12 новых направлений из Киева, 9 со Львова, 3 из Одессы и 2 из Харькова.

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Об этом сообщили представители авиакомпании на пресс-конференции 13 октября, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на карте авиасообщения с Украиной в Wizz Air появится четыре новых страны — Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Также представители лоукостера добавили, что планируют разместить в Украине дополнительно еще 7 своих самолетов, увеличив их общее количество с четырех до одиннадцати. Так, 5 новых самолетов будут размещены в Киеве (дополнительно к трем, что уже базируются в столице), еще два самолета получат базу во Львове (сейчас там уже есть один).

Стоит сказать, что Wizz Air начала работать в Украине в 2008 году. За это время на рейсах в/из Украины авиакомпания перевезла 11 млн пассажиров.

Напомним, 12 октября на саммите Украина-ЕС в Киеве наконец было подписано долгожданное соглашение об "открытом небе" с Евросоюзом, что даст толчок к появлению новых авиамаршрутов и удешевлению билетов.

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