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Work.ua создал раздел с вакансиями, где есть бронирование работников: какую работу предлагают

Work.ua создал раздел с вакансиями, где есть бронирование работников: какую работу предлагают

Бронирование от мобилизации/Коллаж: ТСН.ua

На Work.ua появился раздел поиска работы с бронированием.

Сайт по поиску работы Work.ua создал отдельный раздел и фильтр с вакансиями компаний, дающих бронирование от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сейчас находить сотрудников тяжело всем работодателям, в том числе и предприятиям, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев. Однако таким компаниям государство предоставляет возможность бронировать работников, и это может быть дополнительным преимуществом для кандидатов при поиске работы. Именно поэтому мы сделали доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности", – говорится в сообщении.

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В сервисе по поиску работы считают, что такая инициатива поможет работодателям находить нужных людей, а их предприятиям работать и поддерживать экономику страны.

Больше всего вакансий с бронированием есть в сфере строительства, логистики, рабочих специальностей. Однако есть и неожиданные сферы, такие как маркетинг, делопроизводство и дизайн.

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Среди компаний, бронирующих работников, в том числе "Сильпо", "Фора", "Укрпочта", "Новая Почта", Jysk, Rozetka, Roshen, "THRASH!ТРАШ!", Глобино", "ОККО", "Укрнефть".

К примеру, "Сильпо" и "Фора" предлагает бронирование даже кассирам.

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Вот такой скрин вакансии Укрпочты опубликовал сам сайт в пресс-релизе.

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А такую вакансию предлагает Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

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Консультантам магазина бытовой техники и электроники "Фокстрот" в Ирпене также предлагают бронирование.

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Напомним, что ранее на Work.ua появились вакансии от оборонных предприятий Украины и сил обороны.

Ранее скандал возник из-за того, что Кабмин забронировал от мобилизации работников Glovo и рекламного агентства. После волны возмущения в Сети министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что отменяет приказ о бронировании работников компаний "Гловоапп Украина", "Фавбет Тек", "Виза Украина" и других.

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