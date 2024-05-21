Work.ua создал раздел с вакансиями, где есть бронирование работников: какую работу предлагают

Сайт по поиску работы Work.ua создал отдельный раздел и фильтр с вакансиями компаний, дающих бронирование от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сейчас находить сотрудников тяжело всем работодателям, в том числе и предприятиям, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев. Однако таким компаниям государство предоставляет возможность бронировать работников, и это может быть дополнительным преимуществом для кандидатов при поиске работы. Именно поэтому мы сделали доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности", – говорится в сообщении.

В сервисе по поиску работы считают, что такая инициатива поможет работодателям находить нужных людей, а их предприятиям работать и поддерживать экономику страны.

Больше всего вакансий с бронированием есть в сфере строительства, логистики, рабочих специальностей. Однако есть и неожиданные сферы, такие как маркетинг, делопроизводство и дизайн.

Среди компаний, бронирующих работников, в том числе "Сильпо", "Фора", "Укрпочта", "Новая Почта", Jysk, Rozetka, Roshen, "THRASH!ТРАШ!", Глобино", "ОККО", "Укрнефть".

К примеру, "Сильпо" и "Фора" предлагает бронирование даже кассирам.

Вот такой скрин вакансии Укрпочты опубликовал сам сайт в пресс-релизе.