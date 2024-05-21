Work.ua создал раздел с вакансиями, где есть бронирование работников: какую работу предлагают

На Work.ua появился раздел поиска работы с бронированием.
Сайт по поиску работы Work.ua создал отдельный раздел и фильтр с вакансиями компаний, дающих бронирование от мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Сейчас находить сотрудников тяжело всем работодателям, в том числе и предприятиям, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев. Однако таким компаниям государство предоставляет возможность бронировать работников, и это может быть дополнительным преимуществом для кандидатов при поиске работы. Именно поэтому мы сделали доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности", – говорится в сообщении.
В сервисе по поиску работы считают, что такая инициатива поможет работодателям находить нужных людей, а их предприятиям работать и поддерживать экономику страны.
Больше всего вакансий с бронированием есть в сфере строительства, логистики, рабочих специальностей. Однако есть и неожиданные сферы, такие как маркетинг, делопроизводство и дизайн.
Среди компаний, бронирующих работников, в том числе "Сильпо", "Фора", "Укрпочта", "Новая Почта", Jysk, Rozetka, Roshen, "THRASH!ТРАШ!", Глобино", "ОККО", "Укрнефть".
К примеру, "Сильпо" и "Фора" предлагает бронирование даже кассирам.
Вот такой скрин вакансии Укрпочты опубликовал сам сайт в пресс-релизе.
А такую вакансию предлагает Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.
Консультантам магазина бытовой техники и электроники "Фокстрот" в Ирпене также предлагают бронирование.
Напомним, что ранее на Work.ua появились вакансии от оборонных предприятий Украины и сил обороны.
Ранее скандал возник из-за того, что Кабмин забронировал от мобилизации работников Glovo и рекламного агентства. После волны возмущения в Сети министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что отменяет приказ о бронировании работников компаний "Гловоапп Украина", "Фавбет Тек", "Виза Украина" и других.
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