"Больше никогда не смогу родить": Ирина Федишин впервые рассказала, из-за чего потеряла дочь

Ирина Федишин пережила сложную операцию

Реклама

Украинская певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала, что происходило в ту ночь, когда она потеряла дочь на позднем сроке беременности. По словам артистки, причиной трагедии стала преждевременная отслойка плаценты, сопровождавшаяся внутренним кровотечением. Сама Ирина пережила сложную операцию, во время которой удалили матку.

Об этом певицы рассказала в сообщении в Facebook, опубликованном 7 ноября.

Реклама

Что произошло с Ириной Федышиной

Ирина призналась, что долго не решалась рассказать о еще одной болезненной странице пережитого. После утраты дочери она получала слова поддержки от людей, которые писали, что у нее еще будут дети. Однако теперь артистка вынуждена сообщить: этого не произойдет.

Реклама

"Я потеряла не только дочь... Я больше никогда не смогу родить ребенка... Из-за тяжелых осложнений мне пришлось пережить сложную операцию, во время которой мне удалили матку", - написала певица.

Она объяснила, что хочет рассказать о случившемся не только ради собственного признания. Ей важно, чтобы эта история помогла другим женщинам вовремя заметить опасные симптомы и обратиться за помощью.

Как развивались события той ночи

По словам Федишин, день начинался вполне обычно: она чувствовала себя хорошо, вместе с семьей посетила храм, а потом ушла с мужем и детьми в кинотеатр. Около 17:30 артистка почувствовала легкую ноющую боль внизу живота. Сначала подумала, что это могут быть тренировочные схватки, тем более, что вскоре неприятные ощущения исчезли.

Вечером боль вернулась. Ирина написала врачу, которая вела ее беременность, и сообщила, что не имеет выделений, чувствует движения ребенка, но живот ноет. Поначалу ей посоветовали принять препараты. Впоследствии другой врач, который должен принимать роды, осмотрела певицу дома. По словам Федишина, тогда ей сказали, что это похоже на преждевременные роды, но ничего критического не происходит.

Реклама

Однако боль не проходила, а постепенно становилась сильнее. Около трех часов ночи Ирина уже едва могла подняться с постели. Мужчина решил везти ее в роддом.

"Я едва дошла до машины, меня сильно тошнило", - вспомнила певица.

В больницу супруги прибыли в 3:55. Там пытались прослушать сердцебиение ребенка, но оно то исчезало, то снова появлялось. Впоследствии врач провела УЗИ и сообщила, что сердцебиения нет. Муж артистки связался с врачом, ранее проводившим Ирине ультразвуковые обследования. Увидев изображение на экране, тот, по словам певицы, определил полную отслойку плаценты и настоял на немедленной операции.

Федишин рассказала, что кровотечение было внутренним, поэтому внешне его не было видно. Состояние женщины оказалось критическим: врачи оперировали ее, чтобы спасти жизнь. После вмешательства она очнулась уже в палате и узнала, что дочь спасти не удалось.

Реклама

Вопросы к медикам и ожидание ответов

После пережитого у артистки осталось много вопросов о медицинской помощи. Она не понимает, почему ее не направили в больницу сразу после первых жалоб, почему во время домашнего осмотра не проверили сердцебиение ребенка и не измерили давление.

Отдельно Федишин вспомнила ожидания врача УЗИ в роддоме. По ее словам, им пришлось ждать специалиста, приехавшего ночью, а затем самой преодолевать путь по лестнице в кабинет. Певица также утверждает, что ее не перевозили каталкой, хотя в медицинском протоколе впоследствии было указано обратное.

«Я не медик, но, анализируя все, что произошло, не могу избавиться от мнения, что эти решения могли повлиять на трагическое течение событий и тяжесть последствий для моего здоровья», — написала она.

Ирина подчеркнула, что благодарна медикам, спасшим ее жизнь. В то же время, обстоятельства помощи накануне операции остаются для нее непонятными. Она надеется, что все обстоятельства выяснят, а ответственные специалисты сделают выводы.

В выписке после госпитализации, по словам артистки, было указано три диагноза: внутриутробная гибель дочери, удаление матки и геморрагический шок III степени.

«Сегодня я учусь жить с двумя чувствами одновременно — невыразимой болью за потерявшей и безграничной благодарностью за то, что имею», — поделилась Федишин.

Что важно знать об отслойке плаценты

Преждевременное отслоение плаценты – опасное состояние, когда плацента частично или полностью отделяется от стенки матки еще до рождения ребенка. Это может вызвать сильную боль в животе, схваткообразные сокращения и кровотечение. В то же время кровь не всегда выходит наружу: по данным британской службы NHS Resolution, в 19–35% случаев кровотечение может быть скрытым.

Медики советуют не ждать, если во время беременности появилась необычная или длительная боль в животе, живот часто напрягается или возникли другие тревожные симптомы. Нужно немедленно связаться с родильным отделением или обратиться за неотложной помощью. Сильная боль, головокружение, обморок или кровотечение — повод вызывать скорую. Отсутствие видимых кровянистых выделений не означает, что нет опасности.

Как семья Ирины Федишин переживает потерю дочери

Трагедия в семье певицы стала известна 13 октября. Тогда ее муж Виталий Челник сообщил, что супруги потеряли долгожданную дочь , а сама Ирина находится в тяжелом состоянии. Он также рассказал, что жена чуть не погибла в родах.

Впоследствии артистка впервые подробно обратилась к подписчикам после потери. Она рассказала, что дочь назвали Вероникой , поделилась воспоминаниями о ней и призналась, что даже не смогла увидеть ребенка после родов, поскольку находилась под наркозом.

Новости партнеров

Новости партнеров