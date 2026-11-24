Генерал-майор СБУ Сергей Дука / © Getty Images

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Национальное антикоррупционное бюро обнародовало пять ключевых фактов по делу генерал-майора СБУ Сергея Дуки, подозреваемого в резонансном расследовании «Карфаген-2». Документы и видео свидетельствуют об открытом противодействии детективам НАБУ, угрозах оружием во время обыска и манипуляциях со стороны защиты Дуки.

Эту информацию НАБУ выложило в Сети.

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«Фигуранты дел НАБУ и САП часто базируют свою стратегию защиты на искажении фактических событий. Однако общество имеет право знать, как было на самом деле», — говорится в сообщении бюро.

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Пять фактов от НАБУ о действиях в отношении генерала Дуки

Факт 1. Детективы НАБУ представились и сообщили об определении суда, однако Дука не открыл дверь

4 ноября детективы НАБУ прибыли к дому генерала СБУ для проведения обыска. Перед тем, как зайти на территорию, правоохранители несколько раз представились и продемонстрировали судебное постановление. Несмотря на это, Дука и находившиеся внутри дома сотрудники СБУ не позволили детективам войти, что в НАБУ расценили как противодействие работе бюро.

НАБУ также обнародовало видео начала обыска, записанное с оригинальным звуком.

«Положи оружие! Подойди сюда, положи оружие! Работает НАБУ, даем минуту! Давай бричера сюда! Бричер сюда! Ломаем дверь!» — говорят на ролике сотрудники НАБУ.

«Я буду стрелять, сказал!» — отвечает им мужской голос.

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«Мы тоже будем стрелять! Национальное антикоррупционное бюро! У нас есть решение! Я еще раз вам говорю, мы будем вынуждены применить оружие! Зачем вы устраиваете этот цирк? Мы пришли на законных условиях! Мы пришли с определением! Подходите сюда, мы покажем решение!» — призывают работники НАБУ.

Факт 2. Сотруднику НАБУ угрожали применением оружия

После долгого разговора один из работников НАБУ попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку и обеспечить детективам доступ в дом для проведения обыска. В этот момент на него направили оружие. Впоследствии детективы заметили у окна на втором этаже сотрудника СБУ с пистолетом.

Приблизительно через 40 минут к месту проведения обыска приехал адвокат Дуки. Однако даже после его прибытия фигурант, по меньшей мере, еще час не открывал дверь.

«Мы начинаем работать, мы вас предупредили! Открывайте дверь, еще раз говорю! Он доставил патрон в патронник. Угрожает открыть огонь. Не дурите! Сейчас будет хуже, если будете стрелять! Я вам объясню, у нас есть решение следственного судьи на проведение обыска! Работает Национальное антикоррупционное бюро! Вам не угрожает опасность, мы правоохранительный орган! Я вам показываю через забор свое удостоверение! Вы сейчас ухудшаете свое положение, я вам объясню, ведется видеосъемка! Все следственные действия фиксируются!» — слышно на видео, как обращаются к мужчине с оружием работники НАБУ.

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Дата публикации 11:05, 24.11.26 Количество просмотров 18 НАБУ выложило видео с началом обыска у Дуки: детективам угрожали оружием

Факт 3. НАБУ и САП могут проводить следственные действия независимо от статуса охраняемого лица

В НАБУ отмечают, что ни один нормативно-правовой акт не устанавливает специального порядка проведения обыска относительно охраняемого лица. Также законодательство не предусматривает ожидания прибытия сотрудников внутренней безопасности для проведения соответствующей проверки.

В бюро отмечают, что статус охраняемого лица не может являться основанием для избежания ответственности за преступления, связанные с топ-коррупцией.

Факт 4. Допрос фигуранта был проведен в присутствии адвоката

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Дука заявил, что его ни разу не допрашивали. В НАБУ утверждают, что эта информация не соответствует действительности.

«Допрос прошел после задержания с участием адвоката: на нем подозреваемый в присутствии защитника отказался давать показания. Решение об отказе подозреваемый и адвокат засвидетельствовали на протоколе допроса своими подписями», — говорится в сообщении бюро.

Протокол допроса Сергея Дуки / © НАБУ

Факт 5. Письмо СБУ об угрозе теракта в суд подал адвокат, документ подписал Поклад

СБУ проинформировала адвоката Дуки о якобы имеющейся угрозе жизни генерала со стороны российских спецслужб. Именно это письмо защитник подозреваемого использовал для обоснования ходатайства к следственному судье о проведении заседания в закрытом режиме, без прямой трансляции.

«По результатам рассмотрения Вашего адвокатского запроса сообщаем, что по имеющейся в Службе безопасности Украины информации существует реальная, связанная с деятельностью спецслужб государства-агрессора, угроза жизни и здоровью генерал-майора (заретушировано) в связи с его личным участием в боевых действиях, а также осуществлением им управления структурными подразделениями Центрального управления СБУ, военнослужащие которых выполняют задачи по отпору агрессии российской федерации», — говорится в тексте письма СБУ, подписанного и. о. руководителя спецслужбы Александром Покладом.

В то же время в НАБУ обратили внимание, что через 10 дней после этого письма и предупреждений о возможной угрозе со стороны врага Дука принял участие в открытом заседании ВСК. Заседание транслировали в прямом эфире.

Письмо от СБУ об угрозе теракта в отношении Сергея Дуки, подписанное Александром Покладом / © НАБУ

В НАБУ также сообщили, что 26 ноября в 11:00 Высший антикоррупционный суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения Дуке. Сторона обвинения в лице САП будет настаивать на проведении открытого заседания с трансляцией на YouTube-канале ВАКС.

Что заявил генерал Дука на ВСК

Напомним, 18 ноября Дука после выхода из СИЗО под залог в 65 млн грн выступил на заседании ВСК Верховной Рады. По словам генерала, залог для него добровольно собрали сослуживцы. Дука также раскритиковал антикоррупционные структуры за якобы превращение в инструмент политического давления. Отдельно генерал-майор обвинил главу НАБУ Семена Кривоноса в злоупотреблениях с государственными землями, вымогательстве средств и уходе от ответственности за подкуп избирателей.

Дука также рассказал, что с фигурантом дела «Карфаген» Андреем Осиповым его в 2020 году познакомил тогдашний глава СБУ Василий Малюк для рабочего сотрудничества, а с лидером наркокартеля «Химпром» Егором Буркиным он не знаком.

Комментируя свое задержание, Дука рассказал, что во время утреннего обыска 4 ноября он разбил топором два телефона для защиты оперативных контактов, а в здании НАБУ его якобы пообещали держать под стражей столько времени, сколько там будет находиться подозреваемый в незаконном бизнесе с РФ детектив Руслан Магомедрасулов.

В чем именно подозревают Сергея Дуку

Дука подозревается в участии в преступной организации, которая, по версии НАБУ и САП, обеспечивала прикрытие незаконного бизнеса. По версии следствия, генерал-майор был одним из участников организации, которая за взятки обеспечивала правоохранительное прикрытие мошеннических колл-центров, наркоторговли, подделки валюты и другой незаконной деятельности.

4 ноября НАБУ пришло с обыском в дом, где находился Дука. По версии НАБУ, он не допускал детективов, угрожал применением оружия, а также разбил свои телефоны и жесткий диск. После этого генерал-майор был задержан и ему сообщили о подозрении.

ВАКС сначала заключил его под стражу с альтернативой 65 млн грн залога. Залог впоследствии был внесен, и 13 ноября Дука вышел из СИЗО.

Генерал-майор вину отрицает и утверждает, что дело является местью НАБУ за деятельность его подразделения против антикоррупционных органов.

Отдельный скандал возник из-за письма СБУ об угрозе теракта против Дуки: его адвокат использовал этот документ, чтобы просить провести судебное заседание в закрытом режиме.

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