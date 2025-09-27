"Я буду яркой, стильной": украинская учительница ответила на критику "непристойного вида"

Учительница / © Фото из открытых источников

Дискуссия по внешнему виду и дресс-коду украинских педагогов приобрела новый виток. Молодая учительница Кристина Калугина обратилась к обществу, которое критикует ее за якобы «непристойный вид». Педагогиня решительно подчеркнула, что она имеет полное право быть собой, ведь ее профессия не отменяет личной свободы и стиля.

Об этом педагогиня рассказала в сообщении в TikTok.

Кристина Калугина начала свое обращение с четкого факта, который часто игнорируют критики. Она подчеркнула, что любые претензии по внешнему виду не имеют законодательной основы:

«Мне досадно вам сообщать, но в законах и профстандартах Министерства образования нет требований по дресс-коду или внешнему виду учителя. А знаете какие требования там есть? Там есть требования уважать достоинство и не допускать дискриминации», — отметила педагогиня.

Она заявила, что ее профессия не может упразднять права выглядеть так, как она хочет. На ней может быть чокер, потому что она любит украшения, и она может иметь яркий макияж, потому что ей так нравится.

«Не обязана прятать ключицу»

Учительница решительно отвергла попытки общества навязать ей образ «скромной» и «бледной» женщины: «Я не обязана прятать ключицу или одевать юбку до пяток, чтобы кто чувствовал себя морально чистым. Я не буду прятать волосы в пучок, потому что кто-то решил, что учительница должна быть скромной. Я не буду стирать помаду, потому что вы решили, что учительница должна быть бледной».

Калугина подчеркнула, что сила учителя не в том, во что он одет, а в том, что он делает и говорит. Она подчеркнула, что может быть яркой, ухоженной и привлекательной и при этом оставаться умной и профессионально сильной.

Основной мотивацией своего яркого образа педагогиня назвала желание быть правильным примером для учащихся:

«Я хочу, чтобы мои ученики росли смелыми. Я хочу, чтобы они знали, что ты можешь быть умным и стильным одновременно… Ты можешь быть учителем и носить чокер. У меня есть полное право быть собой, и мои ученики имеют право быть собой».

Кристина Калугина заявила, что не может нести ответственность за ожидания других, подытожив: «Да, я учительница, и я буду яркой, стильной, свободной. Потому что это и есть настоящий пример для детей».

