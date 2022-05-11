"Я бы им наркотики уколола и звезды на спине вырезала": россиянка призвала своего мужа-военного пытать и убивать украинских детей

"Я бы им наркотики уколола и звезды на спине вырезала": россиянка призвала своего мужа-военного пытать и убивать украинских детей

Жены российских оккупантов советуют им убивать и пытать украинских детей.

Шокирующий перехват телефонного разговора оккупанта с супругой СБУ удалось сделать под Харьковом. Женщина живет в приграничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют украинских граждан.

Разговор выложили в телеграмм-канале СБУ.

Женщину возмутило, что к 9 мая украинские дети отказались рисовать российскую символику, сказав, что это не их праздник.

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорит рашистка.

Ее мужа шокировало сказанное женой, он пытался вставить, что "это же дети", но нацистка его не слушала и продолжала выражать свои желания истязать украинских детей.

Напомним, что украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. Разведка также опубликовала персональные данные этого мужчины и его матери.