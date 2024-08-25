"Я бы мобилизовал от 18 лет": офицер бригады НГУ — о снижении мобилизационного возраста

По его мнению, таким образом украинская армия в более короткие сроки пополнится лучшим личным составом.

Офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Общественный считает, что нужно мобилизовывать от 18 лет, потому что эти воины "самые эффективные" в бою.

Такое мнение военный выразил в интервью LB.ua.

«Этот ресурс является самым эффективным. Верхний порог - до 45. Понятно, что старшие люди меньше следят за своим физическим здоровьем, не ходят в спортзал. Вдруг на него надевают бронежилет, амуницию и говорят, что нужно пройти 10 километров. Он сделает это хуже молодого, пусть даже неподготовленного физически парня. Если молодой получит травму, то быстрее восстановится - это законы биологии. Еще один аспект касается обучения - молодого легче обучить. Кроме того, это займет меньше времени, ведь он будет запоминать быстрее", - пояснил он.

По его мнению, таким образом украинская армия в более короткие сроки пополнится лучшим личным составом и "может быть эффективнее на отдельном участке, а скорость и эффективность – это наше все на войне".

Напомним, ранее мы рассказывали, как теперь ТЦК будут искать мужчин.

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