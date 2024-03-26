Я бы не недооценивал врага, однако мы их обыграли по всем ключевым направлениям — Малюк

Он заявил, что только за прошлый год СБУ разоблачила 47 российских агентурных сетей.

С начала полномасштабного вторжения захватчиков Служба безопасности Украины значительно усилила работу контрразведки, чтобы переиграть российские спецслужбы.

Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу ICTV.

"Я бы не недооценивал врага, однако мы их обыграли по всем ключевым направлениям. СБУ стала воюющей спецслужбой воюющей страны", — отметил Василий Малюк.

Он заявил, что только за прошлый год СБУ разоблачила 47 российских агентурных сетей. В разоблаченные агентурные сети входили отдельные народные депутаты и представители Сил обороны.

Малюк подчеркнул, что только 20% контрразведывательной деятельности СБУ – это разоблачение агентурных сетей и выполнение необходимых процессуальных действий, связанных с досудебным следствием и подготовкой обвинительных актов.

Значительно большее внимание требуют проведения многоэтапных контрразведывательных игр, внедрения двойных агентов, активных контрразведывательных мероприятий и прочее.

Василий Малюк привел примеры, когда СБУ задержала группу молодых людей в Киевской области, которые проходили курсы операторов боевых дронов и готовили диверсию по уничтожению системы «Patriot» по заданию ФСБ РФ. А также сеть в Одесской области, которая собирала и передавала врагу данные для ракетных обстрелов. Ее куратора удалось вытащить из Приднестровья в Украину и задержать, а теперь он дает обличительные показания по поводу других участников.

Также Василий Малюк рассказал о разоблачении агентурной сети, в которую входили представители разведсообщества – бывшие сотрудники ГУР, СВР и действующий на тот момент офицер СБУ.

Глава СБУ подчеркнул, что своеобразным маркером эффективности очистки самой спецслужбы является тот факт, что за последний год в ней не было ни одной утечки информации о планировании и подготовке спецопераций.

Военное командование Сил обороны также с пониманием относится к контрразведывательной работе СБУ, чтобы предотвратить появление в армии потенциальных «кротов» и утечки развединформации.

Напомним, ранее сообщалось, что Малюк рассказал, какой вклад вносят сотрудники СБУ в победу.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава СБУ рассказал о ликвидации Кивы, Татарского и других предателей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.