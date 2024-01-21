"Я бы сделал это завтра": Зеленский намекнул на возможность выборов во время войны

Украинский президент считает, что нужно думать, как провести выборы в условиях военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению выборов во время военного положения, если удастся преодолеть препятствия, которые мешают голосованию в условиях войны. При этом он считает, что "нужно думать, как это сделать".

Об этом украинский лидер говорил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

"Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра... Нам нужно изменить обстоятельства и закон", — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности проведения выборов президента, которые должны состояться весной этого года.

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Владимир Зеленский отметил, что выборы президента откладываются не по его прихоти, а по требованию закона.

"Я просто не способен их провести из-за закона, который мне это запрещает. То есть он запрещает не мне проводить выборы, а запрещает выборы в целом всем институтам сделать", – сказал он.

При этом президент добавил, что проблема не только в законодательном запрете проводить выборы во время военного положения.

"Даже если это можно было сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за границей, а формата онлайн-выборов, к сожалению, нет", – сказал Зеленский.

Напомним, в ноябре 2023 года Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что не получала никакой информации о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года. Согласно Конституции, выборы во время военного положения не проводятся.

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