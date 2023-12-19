Я был готов, но у коллег были другие приоритеты: Зеленский – о поездке на Ближний Восток

Владимир Зеленский отметил, что не может играться с графиком и приоритетами, поскольку руководит государством в войне.

Украинский президент Владимир Зеленский планировал поездку на Ближний Восток сразу после нападения Хамаса на Израиль.

Об этом президент сказал на итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря.

"Что касается моей поездки на Ближний Восток и в целом в регион. Я был готов изначально. И это факт. И это был мой прямой сигнал коллегам за границей", — отметил он. Но, по словам Зеленского, "у коллег, наверное, были другие приоритеты".

"Я не могу очень сильно играться с графиком и приоритетами своими, потому что я управляю государством в войне", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, президент также объяснил, как война на Ближнем Востоке влияет на ситуацию в Украине.

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