"Я был министром 4,5 года, грех жаловаться": первое большое интервью Дмитрия Кулебы после увольнения

По словам Кулебы, он четко отдавал себе отчет, что не будет всегда возглавлять МИД, поэтому увольнение с должности "было достаточно обыденным".

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает своей первоочередной задачей найти нишу, где он сможет использовать свои "социальный капитал и телефонную книжку", чтобы помочь Украине победить в войне.

Об этом бывший министр рассказал на YouTube-канале RAMINA в первом большом интервью после ухода с поста.

Уход с должности

По словам экс-министра, новость о его увольнении не стала неожиданностью, "все было достаточно обыденно".

"Мы пошли со Светланой [жена Кулебы – ред.] в спортзал вечером, и как только я начал переодеваться, мне позвонил премьер-министр. Он попросил меня подъехать. Я все понял, сказал Светлане — это оно, занимайся, я скоро вернусь", – вспоминает бывший министр иностранных дел Украины.

Так что вместо тренировки Кулеба поехал сначала к премьер-министру Денису Шмыгалю, а затем и к президенту Владимиру Зеленскому. После этих встреч он вернулся домой, где его уже ждала Светлана.

"Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручку – пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось", – рассказал Кулеба.

Он отметил, что возглавлял Министерство иностранных дел четыре с половиной года и четко отдавал себе отчет, что это не навсегда.

"У всего есть свое начало и есть свой конец. Я был министром четыре с половиной года. Грех жаловаться. А во-вторых, я с первого дня работы министром четко для себя сформулировал правило, что должность министра иностранных дел – это квота президента Украины. Я просто знаю, что власть не вечна, и я вырос в определенной системе ценностей и понимаю, что бесконечное сидение у власти вредит и тебе, и стране, которой ты служишь", – добавил бывший глава МИД.

По словам Кулебы, в процессе увольнения с должности никто не высказывал никаких претензий по поводу его работы или проблем во внешней политике.

Россия будет вечной проблемой для Украины

Бывший глава МИД сравнил ситуацию в Украине в 2015 и 2024 годах. По мнению Дмитрия Кулебы, российская угроза для Украины вечна, так как изменить географию невозможно. Но Украина способна создать условия, в которых Россия вряд ли решится напасть на наше государство снова.

"Мы все прекрасно помним атмосферу 2015 года. Меня мучает совесть, я возвращаюсь на госслужбу и обещаю себе, что это исключительно на год. Помогаю стране построить коммуникации во время войны, потому что мы были просто голыми перед этой российской пропагандой, и возвращаюсь в частную жизнь. Но не так произошло, как предполагалось", — вспоминает Кулеба.

По его словам, семь лет спустя, когда РФ начала полномасштабное вторжение, "никто в мире" не верил, что Украина это переживет.

"Те, проблемы, которые описывают военные, они понятны, они заложены в человеческой психологии, люди устают, в конце концов кошельки у людей тоже не бездонны и нельзя постоянно тратить деньги на благотворительность, но мы пережили это тогда, все эти факторы, мы переживем их и сейчас. И Украина будет, я не имею в этом сомнений. Россия тоже будет, потому что нельзя уйти от географии", - отметил Кулеба.

Он добавил, что в такой ситуации самый важный вопрос – какой именно будет Россия и насколько Украина и украинцы будут верить в свои силы.

"У украинцев такая склонность к самоунижению своей страны, но мы очень сильны. Мы опровергли ожидания абсолютно всех самых умных людей в мире, политиков, разведчиков, экспертов, что Украина погибнет. Вопрос в том, чтобы мы поверили в свою способность побеждать вдолгую, а не в отдельном бою — политическом или физическом", — отметил дипломат.

Кулеба уверен, что Украине удастся сделать все, на чем она будет сосредоточена. В то же время необходимо избавляться от "старой логики" и прекратить "заловаться".

Скандал с консульскими услугами

Когда весной этого года в Украине готовился к принятию новый мобилизационный закон, дипломатические учреждения Украины за рубежом потряс ряд скандалов из-за временного прекращения приема заявлений на оформление новых документов от мужчин. Эти скандалы и стычки в консульствах, а также множество слухов и бурные обсуждения в социальных сетях по поводу дальнейших планов украинской власти не утихали до мая 2024 года.

"За рубежом услуги граждане получают в двух местах: дипломатической миссии или офисе ГП "Документ". Дипломатическая миссия — это Министерство иностранных дел, ГП "Документ" — Министерство внутренних дел. В ГП "Документ" появились какие-то проблемы, и люди, которые массово получали там документы, начали на это жаловаться. На тот момент консульства работали в штатном режиме. Но в головах людей, которые были недовольны, все сливается в единое целое, ведь кто отвечает за все, что происходит за границей? МИД. Поэтому вся эта кумулятивная проблема упала нам на голову", — вспомнает Кулеба.

Он также объяснил свою реакцию на резонанс, вызванный этой ситуацией.

"Что происходило в реальности? Граждане Украины, читавшие в новостях о приближающемся законе о мобилизации, решили ускорить оформление своих документов. В это время другие граждане Украины, находящиеся здесь, не имеют возможности избежать взаимодействия с государством, просто переоформив свои документы. Мы говорим о справедливости. Итак, я оказался в ситуации, в которой у меня с одной стороны мужчины мобилизационного возраста за границей, о которых я, как глава МИД должен заботиться, стараются избежать потенциальных угроз призыва, ускорив оформление своих документов. С другой стороны, есть украинские мужчины, которые еще мобилизованы, а также мужчины на фронте, которые рискуют своей жизнью ради своей страны. Поэтому был запрос на справедливость. Было недовольство, в частности, украинских медиа, а также прокатилась волна раскола между находящимися в Украине и теми, кто за границей. Надо было делать выбор. Власть – это вообще выбор. Я всегда пытался принимать столь справедливые решения, насколько это возможно в реальности", — пояснил Кулеба.

Он также добавил, что МИД не мог действовать в разрез с государственной политикой, заключавшейся в подготовке закона о мобилизации.

"Проблемы в выдаче документов в ГП "Документ" уже появились, а МИД будто бы существовал в своей отдельной реальности. Меня могут критиковать или нет, я к этому спокойно отношусь, потому что есть такие моменты, когда ты не можешь быть хорошим для всех, иначе ты потеряешь себя и то, во что ты веришь. Был такой момент, когда было давление обстоятельств, которое я описал, нужно было принимать решение… В конце концов, закон приняли, услуги ГП "Документ" и консульства заработали, поэтому все происходит согласно действующему законодательству", — сказал Кулеба.

Напомним, информация о временном прекращении предоставления консульских услуг за границей мужчинам призывного возраста, повлекла за собой бурную реакцию тех украинцев, которые выехали в другие государства. Тогда Дмитрий Кулеба прокомментировал ограничение консульских услуг за границей, заявив, что защита интересов государства является приоритетом в условиях полномасштабной войны.

Ментальный возврат населения временно оккупированных территорий

По мнению Кулебы, разговоры о "ментальном возвращении в украинский контекст" тех людей, которые решили остаться на временно оккупированных территориях, сейчас несвоевременны, потому что сначала нужно вернуть под контроль Украины собственно эти территории.

"Нам нужно думать не о ментальном возвращении людей с оккупированных территорий. Нам нужно думать о возвращении территорий. Вернем территории – вернем людей, не вернем территории – и людей не вернем", – заявил Кулеба.

По его мнению, на оккупированных территориях остались только люди, которые сознательно сделали такой выбор, все остальные, кто считает себя гражданами Украины, уже давно выехали на подконтрольные Украине территории.

"Когда придет украинская власть, поднимет украинский флаг, у них будет выбор – не принуждение, а выбор. Если мы так сильно любим Россию, мы поедем в Россию. Если мы любим Россию в глубине души, но готовы быть лояльными гражданами Украины, мы останемся и будем лояльными гражданами Украины. А все эти истории о том, что вы сначала выиграйте битву за человеческие сердца и мысли, и это поможет вам вернуть территории – это все нерабочая история, которую нам навязывали в 2014–2015 годах западные эксперты", – заметил эксминистр.

Он подчеркнул, что оккупированные территории сами собой не вернутся, их нужно будет "забирать".

"А потом привести туда свою школу, свою церковь, своих блоггеров. Пройдет время, и вот тогда вернутся все мысли и сердца", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Политические амбиции и планы на будущее

Дмитрий Кулеба прокомментировал тезис телеграмм-канала "Приходько", где автор заявил, что хотел бы, чтобы на президентские выборы пошли Дмитрий Кулеба и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По словам Кулебы, после увольнения с должности министра он ищет нишу, в которой его "социальный капитал и телефонная книжка", в которой собран без преувеличений весь мир, помогут Украине одержать победу в войне. Это первоочередная задача, а "все остальное – потом".

"Сегодня главная задача – это сохранение Украинского государства и украинских жизней. Сегодня я не вижу в Украине внутренней политики, потому что идет война. Ну есть какие-то там порывы, кто-то что-то делает, кто-то рассказывает. Есть большое желание спекулировать вопросом внутренней политики, но сейчас это просто не ко времени", – высказался бывший министр.

Он добавил, что "власть нужно критиковать", но сейчас не может быть и речи о каких-либо выборах.

"Ну какие выборы, ну куда вы? Вы же видите все происходящее и реальность, в которой мы живем. Есть главная цель – Украина должна победить. Думать о каких-то политических вещах сейчас – это отвлекаться от главной цели", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, любимая Дмитрия Кулебы впервые призналась, как начался их роман и когда они стали жить вместе.

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