"Я*ца были синими": на Ровенщине загадочно умер 16-летний парень после посещения друзей

По словам полиции, следов, свидетельствующих о наступлении смерти насильственным путем, пока обнаружено не было. А сестра умершего парня считает, что его жестоко избили.
В Ровенской области загадочно умер 16-летний парень после посещения компании друзей.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
По словам правоохранителей около 20 часов 4 декабря, 16-летний житель села Бережки Сарненского района приехал к друзьям. В доме парню стало плохо, он потерял сознание. Товарищи начали самостоятельно оказывать помощь, вызвали скорую и попросили помощи знакомого, чтобы тот вез парня навстречу медикам.
На выезде из села около 20.40 врачи скорой констатировали клиническую смерть несовершеннолетнего, однако продолжили реанимационные мероприятия. Впрочем, жизнь парня спасти не удалось.
Судебно-медицинский эксперт выдал врачебное свидетельство о смерти: тяжелая полиорганная недостаточность, отек головного мозга и легких, заболевания лимфы, дистрофические изменения печени и селезенки, заболевания сердца.
Во время осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о наступлении смерти насильственным путем, обнаружено не было, утверждают в полиции.
В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти. Продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства, опрашивают свидетелей и родственников.
Известно, что подросток проживал с бабушкой. На учете семья не состоит.
Что говорят родственники
Сестра умершего парня в комментарии местному паблику "РІВНЕ 1283" рассказала свою версию событий.
По ее словам, "скорая" приехала по вызову без дефибриллятора, из-за чего пришлось ждать другую бригаду.
Она утверждает, что у брата на теле были огромные гематомы на пояснице, ногах и в интимных местах.
"Прощаю такие слова, но яйца были синими. Очень интересно, что в экспертизе этого не указали. На виске у моего брата также была гематома в виде вмятины. Судмедэкспертизу нам не отдавали два дня... Это вызывает вопрос: что решала судмедэксперт в это время? Ведь она была обязана отдать нам экспертизу сразу. И в то же время в экспертизе не было указано абсолютно ничего по описанию состояния тела, только общие выводы, которые, по словам врачей, выглядят сомнительно", – отмечает родственница умершего.
Также она обратила внимание на странное поведение молодых людей, в компании которых умер ее брат.
"Сначала они утверждали, что никто ничего не видел, но при разговоре один из них сказал, что видел ногу брата, когда он заходил в комнату. Мы предложили ребятам пройти полиграф. Сначала они согласились, но после назначения даты категорически отказались", – отмечает девушка.
Сестра умершего задает ряд вопросов: каким образом у ее брата могло появиться столько травм, если он только упал? Почему ребята не воспользовались своей машиной, чтобы увезти юношу в больницу? Почему знакомые и родственники ребят, появились на месте раньше скорой? Почему в экспертизе ничего не указано о состоянии тела ее брата?
Ранее сообщалось, что в Ровенской области молодой человек из автомата устроил стрельбу по толпе, есть раненые.
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