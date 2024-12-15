"Я*ца были синими": на Ровенщине загадочно умер 16-летний парень после посещения друзей

По словам полиции, следов, свидетельствующих о наступлении смерти насильственным путем, пока обнаружено не было. А сестра умершего парня считает, что его жестоко избили.

В Ровенской области загадочно умер 16-летний парень после посещения компании друзей.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

По словам правоохранителей около 20 часов 4 декабря, 16-летний житель села Бережки Сарненского района приехал к друзьям. В доме парню стало плохо, он потерял сознание. Товарищи начали самостоятельно оказывать помощь, вызвали скорую и попросили помощи знакомого, чтобы тот вез парня навстречу медикам.

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На выезде из села около 20.40 врачи скорой констатировали клиническую смерть несовершеннолетнего, однако продолжили реанимационные мероприятия. Впрочем, жизнь парня спасти не удалось.

Судебно-медицинский эксперт выдал врачебное свидетельство о смерти: тяжелая полиорганная недостаточность, отек головного мозга и легких, заболевания лимфы, дистрофические изменения печени и селезенки, заболевания сердца.

Во время осмотра места происшествия следов, свидетельствующих о наступлении смерти насильственным путем, обнаружено не было, утверждают в полиции.

В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти. Продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства, опрашивают свидетелей и родственников.

Известно, что подросток проживал с бабушкой. На учете семья не состоит.

Что говорят родственники

Сестра умершего парня в комментарии местному паблику "РІВНЕ 1283" рассказала свою версию событий.

По ее словам, "скорая" приехала по вызову без дефибриллятора, из-за чего пришлось ждать другую бригаду.

Рассказ сестры умершего юноши / Фото: t.me/rivne_1283

Она утверждает, что у брата на теле были огромные гематомы на пояснице, ногах и в интимных местах.

"Прощаю такие слова, но яйца были синими. Очень интересно, что в экспертизе этого не указали. На виске у моего брата также была гематома в виде вмятины. Судмедэкспертизу нам не отдавали два дня... Это вызывает вопрос: что решала судмедэксперт в это время? Ведь она была обязана отдать нам экспертизу сразу. И в то же время в экспертизе не было указано абсолютно ничего по описанию состояния тела, только общие выводы, которые, по словам врачей, выглядят сомнительно", – отмечает родственница умершего.

Также она обратила внимание на странное поведение молодых людей, в компании которых умер ее брат.

"Сначала они утверждали, что никто ничего не видел, но при разговоре один из них сказал, что видел ногу брата, когда он заходил в комнату. Мы предложили ребятам пройти полиграф. Сначала они согласились, но после назначения даты категорически отказались", – отмечает девушка.

Сестра умершего задает ряд вопросов: каким образом у ее брата могло появиться столько травм, если он только упал? Почему ребята не воспользовались своей машиной, чтобы увезти юношу в больницу? Почему знакомые и родственники ребят, появились на месте раньше скорой? Почему в экспертизе ничего не указано о состоянии тела ее брата?

Ранее сообщалось, что в Ровенской области молодой человек из автомата устроил стрельбу по толпе, есть раненые.

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