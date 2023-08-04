"Я человека убил": будут судить оккупанта, который расстрелял авто с супругами в Харьковской области

Оккупанта, который 23 июня 2022 открыл прицельный огонь по автомобилю с супругами на Харьковщине, обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, что соединено с законченным покушением на умышленное убийство двух гражданских лиц.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Расстрел авто с супругами

Подробнее об оккупанте

Речь идет о жителе Москвы, старшем лейтенанте, командире 1-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона БТГр 15-м мотострелковом полку 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного ВО, командире мотострелковой роты ВС РФ. Правоохранители установили, что преступление совершил Кержаев Клим Дмитриевич.

"Следствием установлено, что 23 июня 2022 года супруги из Донетчины поехали на собственном автомобиле в город Бахмут, чтобы эвакуировать пожилых больных родителей. Вблизи села Большая Камышеваха Изюмского района их автомобиль расстреляли российские военные", – говорится в сообщении.

Женщина идет за дроном

Женщина пыталась спасти мужчину, однако оккупанты продолжили обстрелы. В это время украинские военные проводили аэроразведку и зафиксировали расстрел автомобиля. Увидев коптер, пострадавшая не понимала, что происходит, но пошла за ним, чтобы спасти свою жизнь и жизнь мужа. Дрон привел ее к месту дислокации украинских военных.

ВСУ с помощью дрона указали женщине путь

"В это время оккупанты подошли к расстрелянному автомобилю и подумали, что мужчина умер. Они сбросили его тело в траншею на обочине дороги. Мужчина более 30 часов пролежал без сознания. Затем он самостоятельно дошел до базы ВСУ", — рассказали в Офисе Генпрокурора.

Благодаря радиоперехвату установлено, что во время телефонного разговора с женой захватчик, смеясь в трубку, сказал: "Я человека сегодня убил".

"Каждый оккупант, где бы он ни находился, будет идентифицирован и наказан за свои преступления!", — отмечают в МВД.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому комбату, замученному украинским воином во время оккупации Черниговской области. Оккупант скрывается от правосудия на территории России и временно захваченных территориях.

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