"Я четко знаю, как будет действовать наша армия": Зеленский заверил в готовности к шагам Путина на Донбассе

"Я четко знаю, как будет действовать наша армия": Зеленский заверил в готовности к шагам Путина на Донбассе

Президент заверил, что украинская армия готова к любой ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что трудно предсказать следующие шаги российского президента Путина и его марионеток на Донбассе, но заверил, что украинская армия готова к любой ситуации.

Об этом глава украинского государства сообщил на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Я думаю, это [планы Путина на Донбассе] более серьезные вещи, чем прогноз погоды, поэтому прогнозировать, какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов и от личных решений президента России – я не могу. Но я без прогнозов четко знаю, как будет действовать наша армия", – заявил Зеленский.

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Президент не стал уточнять, какие действия ВСУ он имеет в виду, заметив, что об этом известно только ему, как верховному главнокомандующему, и руководству армии.

"Поверьте, мы ко всему готовы", – сказал президент.

Напомним, ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что у границ Украины находится 200 тысяч российских солдат. Это может свидетельствовать о том, что РФ намерена продолжить вторжение.

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