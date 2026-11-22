Почти 14 часов под бетонными обломками без паники: в МВД рассказали детали спасения 7-летнего Давида в Дымере

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В Дымере в Киевской области спасатели вытащили из-под завалов разрушенной российским ударом многоэтажки 7-летнего мальчика по имени Давид. Ребенок провел под обломками дома почти 14 часов.

О деталях операции рассказал глава МВД Иван Выговский и показал кадры спасения мальчика.

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«Не торопитесь, со мной все хорошо», — именно так Давид обратился к спасателям, когда его нашли.

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По словам министра, под строительными конструкциями мальчик провел около 14 часов.

Сначала спасатели нашли вещи, которые опознали родные. Впоследствии им удалось добраться и до самого Давида. Когда мальчик увидел спасателей, начал не спеша и без паники с ними разговаривать, постоянно говорил, что все хорошо. Ребенок находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

«Враг направил ударный беспилотник по дому в пять утра, когда семьи спали. По состоянию на данный момент, к сожалению, погибли четыре человека, еще шесть ранены. Девять человек могут оставаться под завалами», — добавил Выговский.

Отдельно правоохранители проверяют информацию очевидцев о телефонном звонке женщины, которая, вероятно, могла находиться под обломками дома. Для этого спасатели регулярно объявляли минуты тишины, чтобы услышать возможные сигналы людей под завалами.

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По данным МВД, всего лишь с начала этих суток россияне нанесли более 70 ударов по территории 10 регионов Украины.

Ранее глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что из-под завалов пятиэтажки в поселке Дымер достали живого ребенка.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, российские войска нанесли удар по поселку Дымер под Киевом. Российский дрон попал в жилой 5-этажный дом.

Пока известно о 4 погибших в результате атаки. Среди них женщина 1978 года рождения и 18-летний парень.

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