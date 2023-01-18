"Я думал, что — все": мужчина, который с сыном спасся из детсада в Броварах, рассказал о пережитом

У мужчины загорелась одежда, однако он успел спасти сына и других детсадовцев.

В Броварах местный житель Николай Антонов привел утром 18 января в детсад своего сына, когда увидел в окно, как просто на здание летит вертолет. Мужчине удалось спасти своего ребенка и других детей.

Об этом после пережитого рассказал сам Антонов.

Сразу после крушения шокированный мужчина снял видео с места событий, которое выложил в Сеть.

"Люди, здесь, бл*ть, пиз*ец, что сделалось! Какой-то, с*ка, вертолет, бл*ть, влетел прямо в детский сад на Симона Петлюры. Ах*еть! Я прямо смотрю – оно летит, бл*ть в спину!” – восклицал на видео охваченный эмоциями Антонов.

Позже после пережитого он рассказал о случившемся. Мужчина отметил – все, что он успел сделать, увидев вертолет – призвать людей вокруг бежать и ложиться.

"Сегодня утром мы с сыном приехали в садик. Мы пришли в группу. Ничего такого не было. Потом мы услышали грохот мотора. Воспитательница говорит: "Это, может, "Шахиды" летят". Я говорю: "Ну, я сейчас посмотрю в окно и посмотрю, что это такое". Я открываю шторку окна и через пять секунд летит передок вертолета красно-серого. Я успел только крикнуть "убегайте, ложитесь!" Взрыв – и в противоположное крыло садика врезался, и все эти продукты возгорания полетели на стену там, где мы были. Все загорелось. У меня спина загорелась, ноги загорелись. Еще у одного отца загорелась одежда. Я так думаю, что мы, может, своими телами и задержали весь этот огонь", — рассказал отец воспитанника детсада.

После этого он вместе с другими взрослыми начали выводить из помещения садика детей. У нескольких детей тоже погорела одежда, однако они остались целыми-здоровыми.

"Это утро, детей приводят. Я сейчас думаю – слава богу, что я приехал со своим сыном и с ним ушел отсюда. Потому что мой сын – сейчас у него шок, пять лет – он говорит, что "папа, я думал, что я из этого садика не вернусь". Когда я стал смотреть и увидел, что эта махина летит прямо на садик, я думал, что – все", – поделился эмоциями Антонов.

Он добавил, что когда всех детей вывели на улицу, увидели, что там — "вообще апокалипсис", ведь горела вторая часть вертолета. Всюду были слышны крики людей.

Мужчина также сообщил, что сейчас с его сыном работает психолог. Отец опасается того, чтобы пережитое не сказалось на здоровье ребенка.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Что известно о падении вертолета в Броварах

Утром 18 января на детсад в Броварах упал принадлежащий ГСЧС вертолет Super Puma. На борту авиасудна находились 9 человек, в том числе руководство МВД Украины, которое направлялось в Харьков. Все они погибли: не стало главы МВД Дениса Монастырского, его заместителя, госсекретаря и других членов команды министра.

Вертолет после падения повредил здание детсада и припаркованные рядом автомобили. В результате погибли вобщем 14 человек (среди них – один ребенок). Также 25 человек пострадали (11 из них – дети). Поисково-спасательная операция на месте завершена.

Падение самолета расследуют в СБУ. Следователи рассматривают следующие версии: нарушение правил полета; техническая неисправность; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

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