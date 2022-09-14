"Я думал - здесь армия, а здесь каждый сам за себя": оккупант пожаловался на дезорганизованность войск

Разговор оккупанта с его женой или девушкой перехватила украинская разведка.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

Оккупант рассказал, что он находится на передовой, где идут интенсивные обстрелы. Он пожаловался на отсутствие организованности в рядах российских войск: "По-другому себе все это представлял, потому что организации здесь никакой. Я думал, что здесь армия, а здесь не армия".

"А там просто мочилово друг друга, да?" — спрашивает женщина.

На что оккупант ответил, что на фронте нет никакой организации, которая есть в воинских частях. "А здесь нет ничего. Каждый сам за себя".

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