"Я думал - здесь армия, а здесь каждый сам за себя": оккупант пожаловался на дезорганизованность войск

Российский военный, находящийся на Харьковском направлении, рассказал о дезорганизации и некомпетентности собственного военного руководства.
Разговор оккупанта с его женой или девушкой перехватила украинская разведка.
Об этом сообщает ГУР Минобороны.
Оккупант рассказал, что он находится на передовой, где идут интенсивные обстрелы. Он пожаловался на отсутствие организованности в рядах российских войск: "По-другому себе все это представлял, потому что организации здесь никакой. Я думал, что здесь армия, а здесь не армия".
"А там просто мочилово друг друга, да?" — спрашивает женщина.
На что оккупант ответил, что на фронте нет никакой организации, которая есть в воинских частях. "А здесь нет ничего. Каждый сам за себя".
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