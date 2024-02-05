"Я думаю об этой замене": Зеленский впервые прокомментировал возможность увольнения Залужного

Зеленский признал, что "размышляет" над заменой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому каналу Rai 1.
Журналист спросил о слухах вокруг увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент ответил, что рассуждает о смене разных руководителей.
"Этот кадровый вопрос, это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Однозначно нужна перезагрузка, новый старт. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, таком как военный. Я думаю об этой замене (увольнении Залужного – Ред.), но здесь нельзя сказать, что мы заменили одного человека", – сказал Зеленский.
По его словам, если Украина хочет победить, то важно "двигаться в одном направлении" и "иметь правильную положительную энергию".
"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, уверены в победе, мы не должны падать духом, опускать руки, мы должны иметь правильную положительную энергию... поэтому я говорю о перезапуске, замене, Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а руководства страны", – подытожил глава государства.
Напомним, в Сети в последние недели неоднократно распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы должны уволить с должности главнокомандующего ВСУ. Впоследствии эту информацию опровергли в Офисе президента.
По информации The Washington Post, Валерий Залужный на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал о проблемах, которые унаследует вероятный преемник главкома в случае его увольнения.
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