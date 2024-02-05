"Я думаю об этой замене": Зеленский впервые прокомментировал возможность увольнения Залужного

Президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому каналу Rai 1.

Журналист спросил о слухах вокруг увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент ответил, что рассуждает о смене разных руководителей.

"Этот кадровый вопрос, это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Однозначно нужна перезагрузка, новый старт. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, таком как военный. Я думаю об этой замене (увольнении Залужного – Ред.), но здесь нельзя сказать, что мы заменили одного человека", – сказал Зеленский.

По его словам, если Украина хочет победить, то важно "двигаться в одном направлении" и "иметь правильную положительную энергию".

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, уверены в победе, мы не должны падать духом, опускать руки, мы должны иметь правильную положительную энергию... поэтому я говорю о перезапуске, замене, Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а руководства страны", – подытожил глава государства.

Напомним, в Сети в последние недели неоднократно распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы должны уволить с должности главнокомандующего ВСУ. Впоследствии эту информацию опровергли в Офисе президента.

По информации The Washington Post, Валерий Залужный на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал о проблемах, которые унаследует вероятный преемник главкома в случае его увольнения.

Читайте также:

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ОТСТАВКА" ЗАЛУЖНОГО: скандал недели и новая сенсация! США уже в курсе!