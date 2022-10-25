"Я думаю только об этом": 12-летняя школьница в Ровенской области убивала кошек на камеру и кичилась этим

12-летнюю школьницу из Ровенщины заподозрили в жестоком обращении с животными.

Как сообщает зоозащитная организация UAnimals, девушка снимала на камеру, как убивает бездомных кошек, а видео издевательств публиковала в собственном канале в Telegram, который удалила после огласки в соцсетях.

"Из публикаций в соцсетях и обращений неравнодушных граждан нам стало известно о том, что 12-летняя девочка из Ровенщины жестоко обращается с беспризорными котами, издеваясь и убивая их на камеру", — говорится в сообщении.

Зоозащитники обнародовали сообщения в соцсетях, где школьница описывала свое намерение и желание убить кота.

"У меня в последнее время мысли только, как убить кота и как спрятать тело. Я ни о чем не думаю, только об этом. Не могу отвлечься даже на уроки. Я думаю только об этом", — говорится в сообщении.

фото/UAnimals

Зоозащитники написали заявление в полицию с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности родителей или опекунов за невыполнение их обязанностей по воспитанию детей.

Как пишет "Радио Трек", в отделе коммуникации полиции Ровенской области подтвердили, что заявление от зоозащитников у них есть.

Напомним, в поселке Большая Александровка на Херсонщине местная жительница на глазах у ребенка жестоко убила собаку соседей, потому что решила, что животное душит ее кур. Пенсионерка пробила голову собаки киркой, от чего животное погибло на месте. За совершенное владельцы собаки привлекли ее к ответственности.

Читайте также: