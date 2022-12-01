Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Я его слепила из того, что было: бойцы ВСУ показали "аналоговнет"-начинку сбитого российского БпЛА "Орлан" (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2112
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Я его слепила из того, что было: бойцы ВСУ показали "аналоговнет"-начинку сбитого российского БпЛА "Орлан" (видео)

Фото: 128 бригада ВСУ

ВСУ удивились запчастям, которые используют россияне для изготовления БПЛА "Орлан".

Бойцы ВСУ удивились запчастями, которые увидели в сбитом ими расхваленном беспилотнике "Орлан". Там были обнаружены запчасти от бензопилы, пластиковые крышки и остатки радио "Маяк".

Видео "аналоговнет"-начинки"  российского беспилотника украинские защитники выложили в Сеть.

"Чудо русской техники — "Орлан". Чуть-чуть не долетел. Смотрите, пробка от бутылки, ноу хау — новые технологии. Мотор от бензокосы — вот шморгалка. Радио детали от радио "Маяк". Да... 21 век", — комментирует боец ВСУ.

Напомним, что для управления ракет на территорию Украины РФ использует собственную разработку ГЛОНАСС, которая является аналогом GPS. Ее работа зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями. В ГУР Минобороны сообщили, что Россия скупает микрочипы благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2112
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация