Я его слепила из того, что было: бойцы ВСУ показали "аналоговнет"-начинку сбитого российского БпЛА "Орлан" (видео)

Бойцы ВСУ удивились запчастями, которые увидели в сбитом ими расхваленном беспилотнике "Орлан". Там были обнаружены запчасти от бензопилы, пластиковые крышки и остатки радио "Маяк".

Видео "аналоговнет"-начинки" российского беспилотника украинские защитники выложили в Сеть.

"Чудо русской техники — "Орлан". Чуть-чуть не долетел. Смотрите, пробка от бутылки, ноу хау — новые технологии. Мотор от бензокосы — вот шморгалка. Радио детали от радио "Маяк". Да... 21 век", — комментирует боец ВСУ.

Напомним, что для управления ракет на территорию Украины РФ использует собственную разработку ГЛОНАСС, которая является аналогом GPS. Ее работа зависит от микрочипов, производимых иностранными компаниями. В ГУР Минобороны сообщили, что Россия скупает микрочипы благодаря многочисленным подставным компаниям и дистрибьюторам.

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