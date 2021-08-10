"Я его туда не посылал": на Буковине водитель автобуса выгнал из салона бойца ООС и устроил скандал

За украинского защитника вступились пассажиры.

В Черновицкой области водитель автобуса, следовавшего по маршруту Горбовцы — Глубокая, отказал бойцу ООС в безоплатном проезде и устроил скандал, ибо пассажиры встали на защиту парня.

Об этом рассказала очевидец инцидента, которая ехала в том же автобусе, Корнелия Василаш.

"В Стерче садятся пассажиры, а один молодой человек разворачивается и выходит из автобуса, я сначала ничего не поняла, поскольку здесь начинается скандал с каким-то мужчиной, потому что у него инвалидность и он хочет проехать бесплатно. Только здесь я обратила внимание на эту волокиту и спросила, имеет ли мужчина какое-то отношение к АТО и услышала, что парень, который вышел из автобуса, является участником АТО, а водитель отказал ему в проезде ", — написала она на странице в Facebook.

Женщина попросила водителя открыть двери и впустить парня, а другая пассажирка заплатила за парня.

"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит 18 гривен ... Я начала говорить, что те, кто воевал, имеют безплатный проезд, на что водитель ответил, что его (бойца — Ред. ) туда не посылал, началась перепалка ", — написала очевидец.

Впоследствии водитель начал выгонять и саму Корнелию Василаш, чтобы "больше ее ноги не было в этом автобусе". Кроме того, он даже отменил другой рейс в село в тот же день, и заявил, что не будет ехать и на следующий — все потому, что пассажиры заступились за бойца.

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