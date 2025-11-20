"Я еще не видел, чтобы люди так выживали": чрезвычайник об истории спасения 20-летнего парня в Тернополе

Спасатель ГСЧС

Реклама

В ГСЧС рассказали о спасении 20-летнего Богдана из Тернополя, оказавшегося под завалами разрушенного ударом РФ дома. Спасатели признают: то, что парню удалось выжить — настоящее чудо.

Об этом говорится в материале ГСЧС.

Как рассказали в ГСЧС, во время очередной «минуты тишины» спасатели услышали крики о помощи. Да, 20-летний Богдан был зажат в бетонных конструкциях, но, слава Богу, оказался жив. Чрезвычайщики установили с ним контакт и начали разбирать завалы, которых над ним было очень много.

Реклама

Спасатель ГМЦШР ГСЧС Украины Денис Карпенко поделился, что парень был напуган, очень нервничал.

«Я его успокаивал, говорил: „Не нервничай, не трати силы, потому что над тобой очень много завала, надо разобрать. Наберись терпения и жди. Мы тебя обязательно спасем“. Держали с ним контакт. Мы работали с коллегами в шести. Проделали эту работу, спасли. Чудом пострадавший остался жив», — констатировал чрезвычайный человек.

Он находился в помещении кухни у холодильного отсека. Его придавило кухонным стульчиком, он лежал в позе эмбриона, руки перед собой, у него было очень мало перед собой свободного места, чтобы дышать. Рука была перебита кухонным столом.

«Это волшебство, как он выжил. Я еще такого не видел», — рассказал Карпенко.

Реклама

Ранее мы писали, что вечером 19 ноября на месте разбора завалов одной из 9-этажек в Тернополе спасли мужчину. Его обнаружили на верхних этажах.

«Среднего возраста», — предварительно установили спасатели.

Потерпевшего сразу передали медикам. Информация о состоянии уточняется.