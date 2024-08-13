"Я это есть не буду": известный украинский юморист показал, чем кормят военных (фото)

Лузан заявил, что принципиально не будет есть блюда полевой кухни до тех пор, пока не будет кардинальных изменений в меню.

Украинский комик, лидер группы "Львы на джипе" Андрей Лузан, недавно присоединившийся к рядам ВСУ, показал свои армейские будни.

Юморист пожаловался на питание. В сториз на странице в Instagram Андрей возмутился завтраком, который включал в себя кашу, сосиски и консервированные помидоры.

"Знали бы вы, как меня за**али эти сосиски. Кто этот светлый, добрый человек, который придумал, что на завтрак классно соленье? У нас каждый день на завтрак соленье. Нет масла. Сосиски просто холодные. Каждый раз они становятся все хуже и хуже", – возмутился комик.

Завтрак военных

Лузан обратился к поварам, которые готовили военным завтрак.

"Я понимаю, вам не хотелось вставать в четыре утра, а может и в три. Готовить для нас все это. Но и мы не хотим вставать, а мы встаем, и потом нам семь часов бегать. И потом только три часа до ужина. И в этот промежуток – семь часов – хотелось бы нормально что-нибудь поесть. А не соленый помидор на завтрак, сосиски не вкусные и даже без масла. Чего в каше нет масла, где оно подевалось", – объяснил военный.

Позже военный показал фото, что после огласки военным наконец-то завезли то злосчастное масло в кашу.

Однако Лузан заявил, что принципиально не будет есть полевой кухни до тех пор, пока не будет кардинальных изменений в меню. Он подчеркнул, что потратил на разные вещи 10 тыс. долларов.

"Я принципиально не буду есть пищу, которую привозят, пока снабжение не будет в полном объеме. Как проверка, то все есть. И одноразовая посуда, и стандарт по порции, и масло не исчезает на складе. И все такие милые, еще и в Одноразовых рукавицах. Я и сам себя могу обеспечить питанием. Кроме того, я уже потратил на лагерь более 10 тыс. долларов на обеспечение тех вещей, которых здесь не хватает. Так может еду и сервис для военных отделы обеспечения сделаете по-человечески", – возмутился Андрей

Также он призвал военных из других учебных центров бросать ему фото, как их кормят, чтобы сравнить.

Напомним, в начале июля Андрей Лузан сообщил, что добровольцем мобилизуется в ряды ВСУ. Позже он рассекретил, где будет служить.

Ранее в Минобороны заявили, что не успевают ввести стандартизированные меню для военных.

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