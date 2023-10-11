"Я этого не скрывал": Шуфрич прокомментировал связи с Сивковичем и свое подозрение

По данным СБУ, Нестор Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, которого следствие считает агентом ФСБ.

В Киеве 11 октября суд рассматривает апелляцию на арест народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича, 15 сентября 2023 года получившего подозрение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

До начала заседания он ответил на вопросы журналистов.

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"Чего ожидает подозреваемый от апелляции — справедливости. Дело было оформлено за один день: экспертное заключение, обыски и арест, все было датировано 15 сентября. Тоесть у меня есть основания считать о заказном характере этого дела", — заявил Шуфрич.

По данным следствия, Нестор Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего замсекретаря СНБО Владимира Сивковича, которого следствие считает агентом ФСБ.

Шуфрич заявил, что никогда не скрывал общения с Владимиром Сивковичем.

"Я этого никогда не скрывал. Все было в открытом доступе. Почему меня не предупредили, что есть какое-то подозрение (против Сивковича – ред.). Почему меня не предупредили, чтобы я был осторожен при общении", — заметил нардеп от ОПЗЖ.

По данным СБУ, одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Депутат систематически распространял нарративы Кремля о том, что "украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единственная история и что украинцы и россияне – якобы "один народ".

Владимир Сивкович сбежал в Москву еще в 2014 году, где создал "кротоферму" для взрывной деятельности против Украины. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично глава Службы безопасности Василий Малюк.

Напомним, Печерский суд Киева арестовал народного депутата Нестора Шуфрича на два месяца и отправил его в СИЗО. Возможности внести залог у него нет.

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