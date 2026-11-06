"Я её все равно не заплачу": генерал СБУ Дука о залоге в 100 миллионов гривен

Сергей Дука / © ТСН

Реклама

Генерал СБУ Сергей Дука во время заседания Высшего антикоррупционного суда заявил, что не имеет возможности оплатить залог в 100 млн грн и не планирует бежать за границу.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Александр Романюк.

Реклама

Чиновник озвучил собственную версию событий 4 ноября и возразил, что умышленно мешал правоохранителям. По его словам, около 05:20 детективы НАБУ пытались перелезть через забор дома, из-за чего сработала сигнализация, а бойцы «Альфы» по его охране сначала не поняли, кто это.

Реклама

«Где-то через час видно, что выяснилось, что это сотрудники НАБУ. Об этом никто не знал, это была ночь», — заметил Сергей Дука.

Дука убеждает, что уронил бы детективов, если бы те воспользовались домофоном и сообщили о наличии решения суда. Он подчеркнул, что не влияет на бойцов «Альфы», ведь дать команду сняться с поста им может только глава СБУ.

Подозреваемый отметил, что служит 26 лет, с начала полномасштабной войны ни разу не уезжал за границу и готов к сотрудничеству со следствием. Предложенную меру пресечения он назвал фактическим арестом.

«Мне не нужен залог 100 млн, который вы знаете, что я его не могу оплатить. Тогда выберите мне безальтернативное. Для меня 100 млн — это безальтернативный залог. Зачем вы этот цирк делаете? Какую вы делаете альтернативу? Зачем? Я ее все равно не уплачу», — заметил Сергей Дука.

Реклама

Кроме того, генерал СБУ обвинил прокуроров САП в затягивании судебного процесса из-за позднего появления и отметил, что банки могут блокировать залог в случае его внесения. По утверждению Дуки, накануне главу Национального банка Андрея Пышного вызвали в НАБУ с указанием не пропускать эти средства.

Операция НАБУ «Карфаген» — последние новости

Напомним, ранее прокурор САП Николай Карась рассказал, что при попытке провести обыск в доме генерала СБУ Сергея Дуки детективы НАБУ столкнулись с вооруженным сопротивлением его охраны, пока сам подозреваемый уничтожал вещественные доказательства топором.

Следует отметить, что накануне НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной преступной организации. По версии следствия, группировка подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов, чтобы прикрывать нелегальный бизнес.

В рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 возможных участников схемы. Среди них — действующие чиновники СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции, а также представители криминалитета.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров