Илон Макс выступил с очередным антивоенным заявлением: "Я – фанат Украины"

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск продолжает "засыпать" Сети своими размышлениями против войны. В этот раз он заявил о поддержке Украины и выступил против Третьей мировой войны.

Об этом он написал в твиттере под публикацией Kyiv Post.

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"Ситуация с Илоном Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют главную роль в его попытке выдать себя за эксперта из Украины. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что вы переборщили с чем-то. Просто остановись", – говорится в сообщении.

У @elonmusk занятие является clearly get z hand, a to seems like pride and vanity play a behemoth role in his attempt to use as expert on #Ukraine.



Just stop, Elon. Это хорошо для того, чтобы вы были проверены. Just stop. — KyivPost (@KyivPost) October 6, 2022

Сам предприниматель, которго отметили в сообщении, вынужден был объяснить свою позицию.

"Я – фанат Украины, но не Третьей мировой войны", — написал Маск.

I'm big fan of Ukraine, но не из WW3 — Elon Musk (@elonmusk) октябрь 6, 2022

Напомним, что ранее Илон Маск смутил Сети заявлениями о переговорах между РФ и Украиной и предложил провести повторное голосование в оккупированных Россией областях Украины. Он также заявил, что из-за "мобилизации" в России, "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Украинцы на политические заявления Маска отреагировали мемами и ироническими сообщениями. Маска сравнили с Папой Римским, Медведчуком и Чмоней.

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