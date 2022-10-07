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Илон Макс выступил с очередным антивоенным заявлением: "Я – фанат Украины"

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Илон Макс выступил с очередным антивоенным заявлением: "Я – фанат Украины"

Фото: Associated Press

Илон Маск в очередной раз сделал громкое "политическое" заявление.

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск продолжает "засыпать" Сети своими размышлениями против войны. В этот раз он заявил о поддержке Украины и выступил против Третьей мировой войны.

Об этом он написал в твиттере под публикацией Kyiv Post.

"Ситуация с Илоном Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют главную роль в его попытке выдать себя за эксперта из Украины. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что вы переборщили с чем-то. Просто остановись", – говорится в сообщении.

Сам предприниматель, которго отметили в сообщении, вынужден был объяснить свою позицию.

"Я – фанат Украины, но не Третьей мировой войны", — написал Маск.

Напомним, что ранее Илон Маск смутил Сети заявлениями о переговорах между РФ и Украиной и предложил провести повторное голосование в оккупированных Россией областях Украины. Он также заявил, что из-за "мобилизации" в России, "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Украинцы на политические заявления Маска отреагировали мемами и ироническими сообщениями. Маска сравнили с Папой Римским, Медведчуком и Чмоней.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
6630
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