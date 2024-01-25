"Я горжусь Люсей": Арестович рассказал о своей самой известной роли в образе женщины

Скандальный эксрадник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о роли Люси Зайцевой. Он подчеркнул, что ему понравился этот образ и готов снова сняться в подобном видео.

Об этом он сказал в интервью Анне Олицкой.

Арестович отметил, что он гордится этим образом и отметил, что снимался тогда совершенно бесплатно.

"Это была дипломная работа нашей девушки из театра, которая снимала это как режиссер. У нее не было денег, это студенческая работа и она попросила знакомых операторов это снять. Снималось это два дня. И она обратилась к знакомым, что надо сыграть женщину и все эти профессиональные актеры сказали, что нет. А я вижу - она в отчаянии плачет, я выручил ее. Мне очень понравилось и я горжусь Люсей, которую сыграл. Когда мы прекратили эту игру - плакали даже операторы. Настолько удачный образ. Вот у меня было перевоплощение. Я, как Алексей Арестович, ничего не делал. Была эта Люся Зайцева, которая делала все. Просто появилась другая личность", - сказал он.

Арестович отметил, что он бы снова сыграл Люсю, несмотря на критику.

Напомним, Арестович высказался о предстоящих перспективах Украины. На его взгляд, нам нужны не выборы, а серьезные государственные решения.

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