"Я готов на все": в суде зачитали скандальную переписку Ермака с гадалкой

Андрей Ермак / © Офис президента Украины

Реклама

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак обсуждал с гадалкой Вероникой Аникиевич стратегию борьбы с антикоррупционными органами и перечень лиц, среди которых известны журналисты и политики, заявляя о «готовности на все».

Об этом сообщила прокурор САП во время заседания в ВАКС по избранию меры пресечения экспредседателю ОП, передает корреспондент ТСН.ua.

Ермак спрашивал советов у «Вероники Феншуй Офис»

По данным следствия, 24 декабря 2025 года, после обысков у водителя должностного лица, Ермак направил Веронике Аникиевич фамилии руководителей НАБУ и САП — Клименко и Кривоноса. В ответ она призвала его прекратить молчание.

Реклама

«Я сегодня очень злая. Поэтому заранее прошу прощения за резкость. Но, с другой стороны, может быть, моя резкость настроит вас на другую волну. Вы в последние месяцы не эскалируете конфликт и не отвечаете на нападки. Ни о какой эскалации речь не идет, если вы начнете что-то делать. Это не эскалация, а элементарная самозащита, но вы этого не делаете. Вас обоих психологически терроризируют, но вы молчите. Ситуация усугубляется, но вы молчите. Что еще должно произойти, чтобы вы начали действовать? Ситуация такая, что либо вы, либо вас», — писала Аникеевич.

После этого сообщения Андрей Ермак направил ей список лиц и медиа, среди которых владелец «Украинской правды» Томаш Фиала, журналисты Михаил Ткач и Севгиль Мусаева, а также политики Железняк, Арахамия и Гончаренко.

«Фиала, Украинская правда, Ткач, Мусаева, Железняк, Арахамия, Гончаренко. Я готов на все. Завтра готов», — ответил Ермак.

Советы по выезду за границу

Прокурор также озвучила фрагмент, где астрологиня советует Ермаку подумать об эмиграции, поскольку со временем поддержка со стороны президента (гаранта) может исчезнуть.

Реклама

«Вы сейчас беспокоитесь из-за документов и ареста. Это неприятно, но пока нет серьезных доказательств. После чего у вас появится нравственное и юридическое право их уничтожить. Но если они придут к власти, то будут действовать более решительно и не будет ни друга-гаранта, ни широких полномочий. Лучше всего будет, если вы успеете и сможете уехать за границу. Подумайте об этом. И над тем, что если бы вас сейчас вернуть на месяц-два назад, вы бы действовали совсем иначе. И если сейчас запускать эту ситуацию, то через месяц будет примерно так же», — говорилось в сообщении Аникиевич.

Влияние гадалки на кадровые решения

Следствие отмечает, что Вероника Аникиевич, которая в контактах Ермака была подписана как «Вероника Феншуй офис», оказала существенное влияние на кадровую политику. Экспредседатель ОП посылал ей даты рождения кандидатов для «проверки».

В частности, таким образом обсуждались назначения:

заместителя руководителя ОП Олега Татарова;

министра здравоохранения;

руководящего состава СБУ.

В Высшем антикоррупционном суде продолжается рассмотрение дела. Андрей Ермак и его защита обнародованные материалы переписки пока не комментировали.

Реклама

Что известно о «Веронике Феншуй Офис» — последние новости

Напомним, прокуроры в суде заявили, что экспредседатель ОП Андрей Ермак совещался по поводу назначений министров с контактом «Вероника Феншуй Офис».

Впоследствии журналисты выяснили, кто скрывается под этим никнеймом — это Вероника Аникиевич (также использующая фамилию Даниленко) является жительницей Киева и называет себя консультантом по астрологии.

Стоит добавить, что бывшего главу ОП подозревают в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного городка под Киевом из-за кооператива «Солнечный берег».

Новости партнеров