"Я хочу сдаться": нарушитель позвонил пограничникам, потому что по дороге в Венгрию чуть не утонул в Чаронде

Мужчина заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться.

У границы с Венгрией пограничники Мукачевского отряда спасли нарушителя, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и едва не утонул в болоте.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня ночью, на горячую телефонную линию Государственной пограничной службы Украины обратился 29-летний житель Ивано-Франковской области и начал разговор со слов: "Спокойной ночи, я хочу сдаться пограничникам". Мужчина признался, что пытался вне пунктов пропуска попасть в Венгрию", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, он заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться.

По координатам, предоставленным нарушителем, пограничники выяснили, что он находится на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы "Горонглаб".

Вскоре группа реагирования нашла мужчину. Прикарпатец вскочил в канал Чаронда и не смог самостоятельно выбраться из болотистой местности. Пограничники извлекли нарушителя из воды. Его доставили в пограничное подразделение, снабдили сухой одеждой и предоставили возможность высушить обувь и личные вещи.

Теперь мужчине придется ответить перед судом за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины.

Ранее известный блогер Паша Бумчик получил повестку и незаконно скрылся из Украины.

Также за границу скрылся блогер Александр Волошин.

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