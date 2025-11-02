- Дата публикации
Украина
- Украина
1012
- 1012
1 мин
- 1 мин
"Я из прокуратуры!": в Одессе нетрезвая женщина устроила громкий скандал в ресторане
Посетительница заведения в Одессе, где произошла ссора, находилась в нетрезвом состоянии и вела себя агрессивно.
В Одесском ресторане «Али-Баба» женщина устроила скандал. Она представилась сотрудницей прокуратуры Закарпатской области.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.
Детали инцидента в ресторане Одессы
Как отмечает Глагола, в популярном одесском ресторане «Али-Баба» произошла громкая ссора. Там посетительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и ругалась нецензурной лексикой. Более того, женщина заявила, что работает в прокуратуре Закарпатской области.
Видео с участием нетрезвой скандалистки быстро распространилось в Сети.
«Я обратился за официальным комментарием в прокуратуру Закарпатской области — и там опровергли причастность женщины к ведомству, заявив, что такой работницы у них нет», — отметил Глагола.
Объяснения, почему посетительница представилась сотрудницей прокуратуры, пока нет.
Ранее в Одессе гражданские напали на представителей ТЦК.
Так, разъяренная толпа совершила самосуд над людьми в военной форме. Событие произошло на рынке «7-й километр».
В Сети показали кадры, на которых группа агрессивно настроенных людей оцепила белый микроавтобус работников ТЦК и СП. Автомобиль опрокинули в считанные секунды, а впоследствии — начали крушить бус. Некоторые люди кричали «Докряли!», пытаясь оправдать свои действия, а другие пытались их остановить.