"Я из прокуратуры!": в Одессе нетрезвая женщина устроила громкий скандал в ресторане

Ссора в ресторане Одессы

В Одесском ресторане «Али-Баба» женщина устроила скандал. Она представилась сотрудницей прокуратуры Закарпатской области.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

Детали инцидента в ресторане Одессы

Как отмечает Глагола, в популярном одесском ресторане «Али-Баба» произошла громкая ссора. Там посетительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и ругалась нецензурной лексикой. Более того, женщина заявила, что работает в прокуратуре Закарпатской области.

Видео с участием нетрезвой скандалистки быстро распространилось в Сети.

«Я обратился за официальным комментарием в прокуратуру Закарпатской области — и там опровергли причастность женщины к ведомству, заявив, что такой работницы у них нет», — отметил Глагола.

Объяснения, почему посетительница представилась сотрудницей прокуратуры, пока нет.

Ранее в Одессе гражданские напали на представителей ТЦК.

Так, разъяренная толпа совершила самосуд над людьми в военной форме. Событие произошло на рынке «7-й километр».

В Сети показали кадры, на которых группа агрессивно настроенных людей оцепила белый микроавтобус работников ТЦК и СП. Автомобиль опрокинули в считанные секунды, а впоследствии — начали крушить бус. Некоторые люди кричали «Докряли!», пытаясь оправдать свои действия, а другие пытались их остановить.