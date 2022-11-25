"Я каждый день боюсь": жена Зеленского сделала откровенное признание

Жена президента Украины Елена Зеленская чувствует себя такой же незащищенной от ракетных атак России, как и все остальные украинцы.

Об этом Зеленская рассказала в интервью Би-би-си.

"Я каждый день боюсь, что следующая ракетная атака будет роковой. И я так же не застрахована, как и все остальные украинцы, от этого. И мои дети, и мои родители и родители моего мужа, и все мои друзья и близкие", — заявила она.

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Жена президента также прокомментировала свое выступление перед Конгрессом США летом:

"Я просила об оружии не для нападения, я просила об оружии ради спасения, ради того, чтобы действительно не убивали наших детей в их домах. И это то, чего я хочу для себя. Я просила это оружие для себя".

Елена Зеленская выразила надежду, что ее выступление в США способствовало получению Украиной военной помощи.

Напомним, армия России от 10 октября регулярно обстреливает ракетами критическую инфраструктуру Украины.

23 ноября оккупанты выпустили по Украине 70 ракет. Атака унесла жизни не менее 10 человек, не менее 50 получили ранения.

В общей сложности россияне ракетами попали в 16 объектов инфраструктуры, в результате чего ряд регионов Украины остались без света, воды и отопления. Из-за российских обстрелов в Украине отключили от энергосистемы блоки на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

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