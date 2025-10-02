"Я кричу второй день": история одессита, сам нашедший тело жены после потопа

Потоп в Одессе

В Одессе местный житель четыре часа искал тело жены, которое унесло потоком воды во время половодья 30 сентября.

Свою трагическую историю он рассказал изданию «Думская».

Одессит Владимир рассказал, что его жену Юлию смыло потоком воды на улице Балковской.

«Она оставила машину на углу со спуском Степана Олейника, потому что дальше проехать не могла. Прошла 20 метров, и ее смыло. Мы общались за две минуты до ее смерти», — отмечает скорбный мужчина.

Он самостоятельно искал жену четыре часа и нашел ее тело в 150 метрах ниже — оно зацепилось за столб.

«Сначала я был с сыном, но потом увез его домой, и хорошо, что он не был со мной, когда я нашел Юлю. В полиции мне сказали: пишите заявление, завтра будем искать. Никакого полицейского не было. Я подошел — она лежит у столба. Я взрослый человек, многое видел, но я кричу второй день подряд. Когда я нашел ее, на ней живого места не было…», — говорит Владимир.

Без мамы остался семилетний сын, которого мужчина теперь вынужден будет воспитывать самостоятельно.

Одессит утверждает, что никакой помощи от городских властей он не получил и похоронил жену за свой счет.

«Я хочу, чтобы виновные понесли наказание. Этого можно было избежать, если бы все службы работали как положено. Это нонсенс, что люди гибнут из-за дождя. Будь нормальная работа служб, этого могло бы не случиться. Если бы банально почистили ливневую канализацию, стояли и чистили, предупредили бы, перекрыли дорогу. С похоронами никто не помог, даже не позвонили по телефону. В документах написано: „утопление в результате стихийного бедствия“, — отметил он.

Отметим, что мэр Одессы Геннадий Труханова ранее обещал, что власть предоставит материальную помощь семьям, потерявшим своих близких в результате непогоды.

Одесса после потопа! Великая вода спадает, и люди в ужасе от увиденного!

Напомним, что 30 сентября в Одессе интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта пришлось перекрывать.

Также сообщалось, что в Одессе во время ненастья исчезла 23-летняя девушка. А маршрутка с людьми провалилась под землю.

Впоследствии стало известно, что в Одессе количество погибших в результате непогоды возросло до десяти.

В частности, потоп в Одессе унес жизни семьи из 5 человек - двое мужчин, две женщины и девочка в возрасте около 8 лет.